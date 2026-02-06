Konyaspor'da Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlük görevine İlhan Palut getirildi

Konyaspor, Teknik Direktör İlhan Palut ile prensipte anlaştıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda resmi sözleşmenin gün içerisinde imzalanacağı bildirildi. Konyaspor'da Çağdaş Atan'la bir süre önce yollar ayrılmıştı.

KONYASPOR'DA İLHAN PALUT DÖNEMİ

Konyaspor, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi;

"Kulüp Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve ilgili kurulumuz, Sayın İlhan Palut ile gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde kendisinin Tümosan Konyaspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesi konusunda prensipte anlaşmışlardır.

Resmi sözleşme 6 Şubat 2026 Cuma günü imzalanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."