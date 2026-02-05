SPOR

PFDK'dan "Saç Örme" kararı! Amedspor futbolcusu Çekdar Orhan'a ceza! Gol sevinci "ideolojik" sayıldı

Amedspor'un Adana Demirspor ile oynadığı maçta yaptığı "saç örme" hareketiyle gündeme gelen Çekdar Orhan'a PFDK acımadı. Kurul, bu hareketi "ideolojik propaganda" olarak değerlendirip oyuncuya 5 maç men cezası verdi. Amedspor Kulübü'ne ise 600 bin TL'lik rekor fatura kesildi.

Emre Şen
Çekdar Orhan

Çekdar Orhan

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Amed Sportif Faaliyetler
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 1 Şubat 2026 tarihinde oynanan Amedspor - Adana Demirspor karşılaşmasının faturasını kesti. Kurulun aldığı kararlar ve gerekçeleri futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

GOL SEVİNCİ PAHALIYA PATLADI: 5 MAÇ CEZA

Maçın en tartışmalı anı, Amedsporlu futbolcu Çekdar Orhan'ın gol sevinci sırasında yaşanmıştı. Oyuncunun tribünlere dönerek yaptığı "saç örme" işareti, PFDK tarafından mercek altına alındı.

Kurul, Futbol Disiplin Talimatı'nın 42/4 ve 42/1-a maddeleri uyarınca bu hareketi "ideolojik propaganda" kapsamında değerlendirdi. Çekdar Orhan, bu gerekçeyle 5 resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldı. Yıldız oyuncu, takımını kritik haftalarda yalnız bırakacak.

KULÜBE 600 BİN TL CEZA

PFDK, aynı gerekçeyle kulübe de ağır bir yaptırım uyguladı. Müsabakada ideolojik propaganda yapıldığı hükmüne varan Kurul, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'ne 600 bin TL para cezası verdi.

