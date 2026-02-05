PFDK'dan "Saç Örme" kararı! Amedspor futbolcusu Çekdar Orhan'a ceza! Gol sevinci "ideolojik" sayıldı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 1 Şubat 2026 tarihinde oynanan Amedspor - Adana Demirspor karşılaşmasının faturasını kesti. Kurulun aldığı kararlar ve gerekçeleri futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

GOL SEVİNCİ PAHALIYA PATLADI: 5 MAÇ CEZA

Maçın en tartışmalı anı, Amedsporlu futbolcu Çekdar Orhan'ın gol sevinci sırasında yaşanmıştı. Oyuncunun tribünlere dönerek yaptığı "saç örme" işareti, PFDK tarafından mercek altına alındı.

Kurul, Futbol Disiplin Talimatı'nın 42/4 ve 42/1-a maddeleri uyarınca bu hareketi "ideolojik propaganda" kapsamında değerlendirdi. Çekdar Orhan, bu gerekçeyle 5 resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldı. Yıldız oyuncu, takımını kritik haftalarda yalnız bırakacak.

KULÜBE 600 BİN TL CEZA

PFDK, aynı gerekçeyle kulübe de ağır bir yaptırım uyguladı. Müsabakada ideolojik propaganda yapıldığı hükmüne varan Kurul, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'ne 600 bin TL para cezası verdi.