Konyaspor'da ikinci kez yapılan koronavirüs testleri de negatif çıktı

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor’umuzda teknik heyete, futbolculara ve destek ekiplerine dün bir kez daha tekrarlanan COVID-19 testlerinin tamamı negatif çıkmış, pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.
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