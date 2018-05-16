Konyaspor'da Sergen Yalçın'ın yerine Rıza Çalımbay geliyor

Edinilen bilgiye göre ise Yalçın ve ekibiyle yolların ayrılması planlanıyor. Yerine düşünülen teknik direktör ise Trabzonspor’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Rıza Çalımbay. Tecrübeli teknik adamın durumunun kesinleşmesini bekleyen yönetimin bu konuda önümüzdeki günlerde somut adımlar atması bekleniyor. Yeşil-Beyazlılar’ın yönetimi de güçlendirmek adına çalışmalar yaptığı ve iki hafta içinde bu konuda da resmi açıklamaların yapılacağı gelen haberler arasında. (FANATİK)



