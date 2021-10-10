SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Atiker Konyaspor
  4. Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması

Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması

10.10.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, bir internet sitesinde yer alan 'Aykut Kocaman'a eski takımı talip oldu' şeklindeki haberi yalanladı.

Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması

Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması geldi.

'Asılsız Habere İlişkin Yalanlama' başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir internet sitesinde yer alan 'Süper Lig'de Aykut Kocaman sürprizi! Eski takımı talip oldu' haberi, tamamen hayal ürünüdür. Bilindiği gibi İttifak Holding Konyaspor'umuz, teknik direktörümüz İlhan Palut önderliğinde Süper Lig'de namağlup yoluna devam etmektedir. Hocamız ile karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörüyle yolumuza devam ettiğimizi ve uzun yıllar birlikte çalışmayı hedeflediğimizi belirtmek isteriz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçekCristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçek
Girdiği camı kapatmış! Yok böyle rahatlıkGirdiği camı kapatmış! Yok böyle rahatlık
'1 puanı kazanç olarak görüyorum''1 puanı kazanç olarak görüyorum'
Anahtar Kelimeler:
Aykut Kocaman Konyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Galatasaray'dan asrın bombası!

Galatasaray'dan asrın bombası!

Formula 1'de nefesler tutuldu!

Formula 1'de nefesler tutuldu!

Galatasaraylı yıldızdan şaşkına çeviren hareket!

Galatasaraylı yıldızdan şaşkına çeviren hareket!

Galatasaray'da büyük kriz!

Galatasaray'da büyük kriz!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Arda'nın forması Fenerium'da satılacak

Arda'nın forması Fenerium'da satılacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Suriyelilerden Kim Min-Jae'ye tehdit!

Suriyelilerden Kim Min-Jae'ye tehdit!

Galatasaray - Fenerbahçe paketi geliyor

Galatasaray - Fenerbahçe paketi geliyor

Ronaldo kaos çıkarttı! Takımdan ayrılıyor

Ronaldo kaos çıkarttı! Takımdan ayrılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.