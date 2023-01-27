Konyaspor'dan ayrılan İlhan Palut Beşiktaş iddialarına ilk kez yanıt verdi! "Bir ilgi olduğunu ben de duydum"

Konyaspor'da 2 sezon çalıştırmasının ardından geçtiğimiz günlerde beklenmedik şekilde yolların ayrıldığı tecrübeli çalıştırıcı İlhan Palut Radyo Spor'da katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yaşanan bu ani ayrılığın nedeni tüm çevrelerce merak konusu olurken, Palut için Konyaspor'u çalıştırdığı sırada başka takımlarla görüştüğü, bu takımlardan birinin de Beşiktaş olduğu hatta Palut'un Siyah-Beyazlı ekibe bir sunum yaptığı iddia edilmişti.

Bu iddialara dair konuşan Palut "Hiçbir Beşiktaş yöneticisiyle temasım olmadı" deken, "İlgi durumu olduğunu ben de duydum" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR BEŞİKTAŞ YÖNETİCİSİYLE TEMASIM OLMADI"

"İlk önce şunu söyleyeyim; Konyaspor teknik direktörünün isminin Beşiktaş gibi bir kulüple anılması benim açımdan da Konyaspor'un teknik direktör tercihi açısından da çok önemli bir referanstır. Fakat kesinlikle herhangi bir temas, yüzyüze veya telefonla görüşme durumu asla ve asla olmadı. Bir ilgi durumu olduğunu ben de duydum, ama tekrar söylüyorum; Beşiktaş'ın hiçbir yöneticisi ya da Ceyhun Bey'le görüşmedim"

"HADZIAHMETOVİC, TÜRKİYE'NİN EN İYİ ORTA SAHASI"

"Konyaspor'da çalışma sürecimizde hemen hemen her oyuncumuz değer kazandı. Amir, bence Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncusu. Belki benden bu tarz iddialı açıklamalar duymaya alışkın değilsinizdir ama ben böyle düşünüyorum. Konyaspor için çok önemli bir isim, kararı Konyaspor yönetimi verecektir. Amir, takımı 1. bölgeden 2. bölgeye geçirirken çok büyük bir kilit açıcı oyuncu pozisyonunda. Bu noktada bence bütün takımların kullanabileceği bir oyuncu. Amir, kesinlikle direkt şampiyonluk hedefiyle oynayan takımlarda yer alabilecek potansiyel birisi."



