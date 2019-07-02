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Konyaspor'dan 'Diriliş' temalı yeni sezon forma tanıtımı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 02.07.2019 17:48 | Son Güncelleme

Konyaspor, 'Diriliş' dizisinden esinlenerek çektiği kısa filmle yeni sezon formalarının tanıtımını gerçekleştirdi.

Konyaspor'dan 'Diriliş' temalı yeni sezon forma tanıtımı

Geçtiğimiz sene La Casa De Papel dizisinden yola çıkarak formalarını tanıtan Konyaspor, 2019-2020 sezonunun formalarını ise 'Diriliş' dizisinden esinlenerek yaptı. İki ayrı platoda 12 saatte çekilen ve toplamda 6 dakika süren kısa filmde takım kaptanlarından Selim Ay da rol aldı.

13'üncü yüzyılda geçen forma tanıtım filmi bir dokuma tezgahında yeşil beyaz iplerle dokuma yapan bir kadının görüntüsüyle başlıyor. Film, liderliğini Selim Ay’ın yaptığı grubun dokumacı kadının yanına gelerek içinde yeni sezon formalarının bulunduğu 4 adet bohçayı yanlarına almaları ve sultanın bulunduğu kaleye doğru yola çıkmalarıyla devam ediyor. Kale halkının ve pazar yeri esnafının da günlük hayatlarından kesitler sunulduğu forma tanıtım filminin finalinde Selim Ay ve arkadaşları yeni sezon formalarını Sultan’ın huzuruna çıkarıp beğenisine sunuyor.

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'SEFER BİZDEN, ZAFER ALLAH'TAN SULTANIM'

Kısa filmin sonunda formaları beğenen Sultan, “Emeğiniz yağlı olsun yiğitlerim” diyerek memnuniyetini dile getiriyor. Buna karşılık Selim Ay ise, “Sefer bizden, zafer Allah’tan Sultanım” diyerek yeni sezonda yeni formalarla gayretkar olacaklarının sözünü veriyor.

Film internette yayınlanmasının ardından kısa sürede on binlerce takipçi tarafından izlendi. Diriliş, Selçuklu Kartalı, Anadolu ve Keykubat isimli yeni sezon formaları ise tanıtım filminin ardından Konyastore mağazalarında satışa çıktı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
konyaspor Forma tanıtımı diriliş

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