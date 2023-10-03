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Konyaspor’dan hakeme tepki

03.10.2023 16:47 | Son Güncelleme:
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Konyaspor Basın Sözcüsü Mahmut Güzel, pazar günü oynanan Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonlardan dolayı tepki göstererek, “Arda Kardeşler ne yazık ki büyük bir hataya imza attı” dedi.

Konyaspor Basın Sözcüsü Mahmut Güzel ve Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz, Büyükşehir Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş maçındaki hakem hataları hakkında konuşan Basın Sözcüsü Mahmut Güzel, “Pazar günü oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasında hakem Arda Kardeşler bize göre net olarak ifade etmek gerekirse maçın skorunu etkilemiştir. Hakemler açısından gayet iyi giden bir maçta orta hakem Arda Kardeşler karşılaşmanın önüne geçmeyi seçmiştir. Pozisyonu tekrar izleyenler açıkça görmüştür. Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar bile top eline değince duraksadı. O bile hakemin penaltı çalmasını bekledi. Fakat hakem Arda Kardeşler ne yazık ki büyük bir hataya imza attı ve oyunu devam ettirdi. Pazar günü rakip futbolcunun bariz şekilde eli açık olmasına rağmen penaltımızın verilmediğini düşünüyoruz. 54. dakikada bu pozisyonda ülke futbolumuz adına maalesef daha dramatik olan bir durum VAR’ın devreye girmemesi oldu. VAR’da hakem Abdulkadir Bitigen, AVAR’da Koray Gençerler vardı. VAR ile orta hakem arasında o pozisyonda neler konuşuldu? Neden penaltı beklediğimiz pozisyonda VAR devreye girmedi? Herkes gibi Konyaspor Kulübü olarak bizler de bu soruların cevabını merak ediyoruz ve bir açıklama bekliyoruz” dedi.

Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz da hafta sonu oynanacak Hatayspor maçında istenilen sonucun alınamaması durumunda teknik direktör Aleksandar Stanojevic’in gönderilmesinin gündemde olup olmadığı ile ilgili soruya, "Hiçbir şekilde gündemimizde yok. Bir yabancı teknik direktörden böyle bir enerji alabileceğimi düşünmüyordum ama iletişimi çok kuvvetli, antrenman teknikleri çok iyi. Umarım Hatayspor maçını kazanırız ama kazanmadığımız takdirde şu anda gündemde böyle bir durum söz konusu değil” şeklinde konuştu.

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