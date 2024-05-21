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Konyaspor'dan ligin kaderini belirleyecek Galatasaray maçı öncesi hazırlıklar! Tişört bile bastırdılar...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.05.2024 16:17
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek ve ligde kalabilmesi için en az 1 puana ihtiyacı olan Konyaspor'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İşte detaylar...

Konyaspor'dan ligin kaderini belirleyecek Galatasaray maçı öncesi hazırlıklar! Tişört bile bastırdılar...

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'la Konyaspor karşı karşıya gelecek. Hem şampiyonluk hem de kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren maç öncesi Konyaspor yönetimi harekete geçti.

ALİ ÇAMDALI: "GEREKENİ YAPACAĞIZ"

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Kayserispor ile deplasmanda 2-2 berabere kalıp ligde kalma şansını son maça bırakan Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı açıklamalarda bulundu. Çamdalı, ligin son haftasında oynayacakları Galatasaray maçından iyi bir sonuç olarak ligde kalmayı garantilemek istediklerini belirtti.

Maçı 11'e 11 tamamlamanın kendileri için daha avantajlı olabileceğini ifade eden Çamdalı, "Galatasaray maçı önemli. İstediğimiz puanları alıp, ligi bir şekilde garantiler, yeni sezona hazırlanırız. Galatasaray maçı var. Aynı şekilde, bu maça nasıl hazırlandıysak, aynı şekilde hazırlanıp, gerekeni yapacağımızı düşünüyorum" dedi.

YÜKSEK PRİM VERİLECEK

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Fanatik'te yer alan habere göre; Konyaspor'da bu kritik mücadele öncesi yönetim de harekete geçti. İç Anadolu ekibinde idareciler hafta içerisinde takıma yüksek bir ligde kalma primi duyurmaya hazırlanıyor.

ÖZEL TİŞÖRT BASTIRIYORLAR

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Öte yandan Konyaspor yönetimi karşılaşma öncesi tişört yaptırma kararı aldı. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği "İnancım korkumdan daha büyük" yazılı tişörtler, Galatasaray maçına yetiştirilmek üzere üretiliyor. Bu kritik maçta Konyasporlu futbolcular, "İnancım korkumdan daha büyük" mesajıyla maç öncesi ısınmaya çıkacak.

TARAFTARLAR DA GİYECEK

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Konyaspor'un resmi mağazalarında ve online satış kanallarında satışa sunulacak olan "İnancım Korkumdan Daha Büyük" tişörtlerin fiyatı henüz netleşmedi.

Konyaspor taraftarları da "İnancım Korkumdan Daha Büyük" yazılı tişörtlerle tribünlerde yerini alacak.

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