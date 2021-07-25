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Konyaspor, Erzurumspor maçını kazandı

25.07.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İttifak Holding Konyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı.

Konyaspor, Erzurumspor maçını kazandı

İttifak Holding Konyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.

Yeni sezon hazırlıklarını Palandöken Dağı eteklerindeki yüksek irtifa kamp merkezinde sürdüren Konyaspor, hazırlık maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı.

Kazım Karabekir Stadyumunda oynanan müsabakanın 7. dakikasında Amir Hadziahmetovic'in ayağından golü bulan Konyaspor'un ikinci golünü ise 22. dakikada Amar Rahmanovic kaydetti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tek golünü ise 69. dakikada Oltan Karakullukçu attı.

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