Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle: Beinsports ve alternatif kanallar!

Sarı Lacivertli taraftarların gözü kulağı bu akşam 20.00’da oynanacak Konyaspor Fenerbahçe maçında. 3 büyüklerden Beşiktaş ve Galatasaray’ın haftayı galibiyetle kapatması Fenerbahçe için bu maçı daha da kritik hala getiriyor. Fenerbahçe zorlu Konya deplasmanında puan kaybı yaşamak istemiyor ki fark açılmasın. Peki maç öncesi takımların son durumu nedir, Konyaspor Fenerbahçe maçı nasıl canlı izlenir? İşte takımlar ile Beinsports ve alternatif kanallarla ilgili detaylar...
Konyaspor Fenerbahçe maçı saat 20.00’da başlayacak ve maçı Ali Palabıyık ve ekibi yönetecek. Karşılaşma Türkiye’de Beinsport’tan izlenebilecek. Alternatif olarak maçı Mynet’in canlı anlatımı ile de dakika dakika takip edebilirsiniz.
Konyaspor Fenerbahçe canlı anlatım
ALTERBATİF KANALLAR
Karşılaşmayı Türkiye dışından izleyecek taraftarlar, bulundukları ülkeye göre Beinsports’un o ülkedeki kanalından izleyebilirler. İşte yurtdışında Bursaspor Beşiktaş maçını gösterecek olan kanalların listesi...
| ÜLKE | KANALLAR
| -------- | --------
| Endonezya | beIN Sports Connect Indonesia
| Uluslararası | Bet365
| Avustralya | beIN Sports Connect
| Bosna Hersek | SportKlub HD Serbia
| Brunei | beIN Sports Connect Thailand
| Kamboçya | beIN Sports Connect Thailand
| Kanada | beIN SPORTS CONNECT Canada
| Hırvatistan | Sportklub HD Croatia
| Fransa | beIN SPORTS CONNECT
| Hong Kong | beIN Sports Connect Hong Kong
| Laos | beIN Sports Connect Thailand
| Makedonya | SportKlub HD Serbia
| Malezya | beIN Sports Connect Malaysia
| Karadağ | SportKlub HD Serbia
| Yeni Zelanda | beIN Sports Connect New Zealand
| Filipinler | beIN Sports Connect Philippines
| Romanya | Look TV
| Sırbistan | SportKlub HD Serbia
| Singapur | beIN Sports Connect Singapore
| Slovenya | SportKlub HD Slovenia
| Tayland | beIN Sports Connect Thailand
| Amerika Birleşik Devletleri | beIN SPORTS CONNECT
TAKIMLARIN SON DURUMU
Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan yeni transfer Telga Ciğerci maça çıkamayacak. Teknik Direktör Phillip Cocu’nun yeni transferlere şans vermesi bekleniyor. Tarihinin en kötü lig başlangıçlarından birine imza atan Fenerbahçe son 5 maçta ancak 1 galibiyet 1 beraberlik aldı ve 3 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe ligdeki son 3 maçını da kaybetti. Sarı lacivertliler bu maçı da kaybederlerse 61 yıllık lig tarihindeki en kötü istatistiğine ulaşacak.
Rıza Çalımbay’ın çalıştırdığı Konyaspor’da ise ligde bu maç önceisnde 5. sırada yer alıyor. Konyaspor son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Ligin henüz yenilgi yüzü görmeyen ekiplerinden olan Konyaspor evinde yeniilmek istemiyor.
Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Ferhat, Jonnson, Jevtovic, Milosevic, Vedat, Fofana, Yatabare
Fenerbahçe: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, İsmail, Jailson, Eljif, Benzia, Aatif, Ayew, Slimani.
TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ
Konyaspor ve Fenerbahçe, Süper Lig'deki 35. maçlarına çıkacak. Fenerbahçe, önceki 34 maçın 28'ini kazandı ve sadece dördünde mağlup oldu (2B).
Konyaspor'un Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig tarihinde elde ettiği dört galibiyetin ikisi son beş maçta geldi (1B 2M).
Konyaspor, Fenerbahçe'yi Süper Lig'de ağırladığı son beş maçın sadece birini kaybetti (2G 2B). Konya ekibi, bundan önceki 12 iç saha maçında rakibini bir kez mağlup edebilmişti (11M).
Konyaspor, Süper Lig'de evinde oynadığı son 12 maçta sadece bir kez mağlup oldu (5G 6B) ve son altı maçta yenilmedi (4G 2B).
Konyaspor bu sezon Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden üç takımdan biri (Kasımpaşa ve Kayserispor ile birlikte).
Bu sezon ilk dört haftada üç puan toplayan Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk dört haftalar itibarıyla en kötü başlangıç yaptığı sezonu yaşıyor.
Ligdeki son üç maçını da kaybeden Fenerbahçe, en son 2009/10 sezonunda art arda üç yenilgi almıştı. Sarı lacivertlilerin, Süper Lig tarihinde üst üste dört yenilgisi yok.
Deplasmanda oynadığı son iki lig maçını kaybeden Fenerbahçe, Aralık 2013-Şubat 2014'ten bu yana üst üste üç dış saha mağlubiyeti almadı. Son iki deplasman maçını 1-0 kaybeden sari lacivertliler, en son Nisan 2008-Ağustos 2008 arasında oynadığı üç dış saha maçını gol atamadan tamamlamıştı.
Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de deplasman maçlarında gol atamayan üç takımdan biri (Göztepe ve Alanyaspor ile birlikte).
Bu sezon ligde sadece üç takım Fenerbahçe'den daha az isabetli şut çekti (12). Konyaspor ise bu alanda Beşiktaş'ın (23) ardından ligin en iyi ikinci takımlarından (21; Trabzonspor ve Kayserispor ile birlikte).
Kayserispor karşısında dokuz kurtarış yapan Harun Tekin, 2014/15 sezonu başından bu yana Fenerbahçe formasıyla bir Süper Lig maçında en yüksek sayıya ulaşan kaleci oldu.
Fenerbahçe formasını giydiği ilk maçta gole sebep olan iki hata yapan Harun Tekin, geçen sezon Bursaspor formasıyla çıktığı 31 lig maçın toplamında aynı sayıda hata yapmıştı.
Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de 2018 takvim yılında en fazla asist yapan savunma oyuncusu Hasan Ali Kaldırım (6; Andrew Robertson ile birlikte). Hasan Ali, aynı zamanda bu dönemde Fenerbahçe formasıyla en fazla asist yapan isim.
Bu sezon Süper Lig'de iç sahada en fazla asist yapan üç oyuncudan biri Ömer Ali Şahiner (2, Edin Visca ve Hakan Özmert ile birlikte).
Mustapha Yatabare, bu sezon Süper Lig'de attığı goller ve yaptığı asistlerle Konyaspor'un ligde topladığı puanların %75'ine direkt katkı yaptı (6/8). Ligde takımına Yatabare'den daha fazla puan katkısı yapan tek isim Kasımpaşalı Mbaye Diagne (7 puan)
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