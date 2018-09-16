Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle: Beinsports ve alternatif kanallar!

Sarı Lacivertli taraftarların gözü kulağı bu akşam 20.00’da oynanacak Konyaspor Fenerbahçe maçında. 3 büyüklerden Beşiktaş ve Galatasaray’ın haftayı galibiyetle kapatması Fenerbahçe için bu maçı daha da kritik hala getiriyor. Fenerbahçe zorlu Konya deplasmanında puan kaybı yaşamak istemiyor ki fark açılmasın. Peki maç öncesi takımların son durumu nedir, Konyaspor Fenerbahçe maçı nasıl canlı izlenir? İşte takımlar ile Beinsports ve alternatif kanallarla ilgili detaylar... KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEME Konyaspor Fenerbahçe maçı saat 20.00’da başlayacak ve maçı Ali Palabıyık ve ekibi yönetecek. Karşılaşma Türkiye’de Beinsport’tan izlenebilecek. Alternatif olarak maçı Mynet’in canlı anlatımı ile de dakika dakika takip edebilirsiniz. Konyaspor Fenerbahçe canlı anlatım ALTERBATİF KANALLAR Karşılaşmayı Türkiye dışından izleyecek taraftarlar, bulundukları ülkeye göre Beinsports’un o ülkedeki kanalından izleyebilirler. İşte yurtdışında Bursaspor Beşiktaş maçını gösterecek olan kanalların listesi... | ÜLKE | KANALLAR

| -------- | -------- | Endonezya | beIN Sports Connect Indonesia | Uluslararası | Bet365 | Avustralya | beIN Sports Connect | Bosna Hersek | SportKlub HD Serbia | Brunei | beIN Sports Connect Thailand | Kamboçya | beIN Sports Connect Thailand | Kanada | beIN SPORTS CONNECT Canada | Hırvatistan | Sportklub HD Croatia | Fransa | beIN SPORTS CONNECT | Hong Kong | beIN Sports Connect Hong Kong | Laos | beIN Sports Connect Thailand | Makedonya | SportKlub HD Serbia | Malezya | beIN Sports Connect Malaysia | Karadağ | SportKlub HD Serbia | Yeni Zelanda | beIN Sports Connect New Zealand | Filipinler | beIN Sports Connect Philippines | Romanya | Look TV | Sırbistan | SportKlub HD Serbia | Singapur | beIN Sports Connect Singapore

| Slovenya | SportKlub HD Slovenia | Tayland | beIN Sports Connect Thailand | Amerika Birleşik Devletleri | beIN SPORTS CONNECT TAKIMLARIN SON DURUMU Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan yeni transfer Telga Ciğerci maça çıkamayacak. Teknik Direktör Phillip Cocu’nun yeni transferlere şans vermesi bekleniyor. Tarihinin en kötü lig başlangıçlarından birine imza atan Fenerbahçe son 5 maçta ancak 1 galibiyet 1 beraberlik aldı ve 3 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe ligdeki son 3 maçını da kaybetti. Sarı lacivertliler bu maçı da kaybederlerse 61 yıllık lig tarihindeki en kötü istatistiğine ulaşacak. Rıza Çalımbay’ın çalıştırdığı Konyaspor’da ise ligde bu maç önceisnde 5. sırada yer alıyor. Konyaspor son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Ligin henüz yenilgi yüzü görmeyen ekiplerinden olan Konyaspor evinde yeniilmek istemiyor. MUHTEMEL 11'LER Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Ferhat, Jonnson, Jevtovic, Milosevic, Vedat, Fofana, Yatabare

Fenerbahçe: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, İsmail, Jailson, Eljif, Benzia, Aatif, Ayew, Slimani.

TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ Konyaspor ve Fenerbahçe, Süper Lig'deki 35. maçlarına çıkacak. Fenerbahçe, önceki 34 maçın 28'ini kazandı ve sadece dördünde mağlup oldu (2B). Konyaspor'un Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig tarihinde elde ettiği dört galibiyetin ikisi son beş maçta geldi (1B 2M). Konyaspor, Fenerbahçe'yi Süper Lig'de ağırladığı son beş maçın sadece birini kaybetti (2G 2B). Konya ekibi, bundan önceki 12 iç saha maçında rakibini bir kez mağlup edebilmişti (11M). Konyaspor, Süper Lig'de evinde oynadığı son 12 maçta sadece bir kez mağlup oldu (5G 6B) ve son altı maçta yenilmedi (4G 2B). Konyaspor bu sezon Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden üç takımdan biri (Kasımpaşa ve Kayserispor ile birlikte). Bu sezon ilk dört haftada üç puan toplayan Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk dört haftalar itibarıyla en kötü başlangıç yaptığı sezonu yaşıyor. Ligdeki son üç maçını da kaybeden Fenerbahçe, en son 2009/10 sezonunda art arda üç yenilgi almıştı. Sarı lacivertlilerin, Süper Lig tarihinde üst üste dört yenilgisi yok.