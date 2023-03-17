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KONYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

17.03.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor ile Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Maçta, Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Önel ve Furkan Ürün yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın. Konyaspor Galatasaray maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Konyaspor Galatasaray maçı Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bugün oynanacak. Konyaspor Galatasaray maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başladı. İşte, heyecanla beklenen Konyaspor Galatasaray maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor Galatasaray maçı 17 Mart 2023 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Maç, onya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor Galatasaray maçı 20.00'de beIN SPORTS'ta ekrana gelecek.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor'un muhtemel 11'i: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Niko Rak, Bouchalakis, Muric, Endri Cekici, Pozuelo (Mahir), Muhammet

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira,, Rashica, Zaniolo (Barış), Kerem, Icardi.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP

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