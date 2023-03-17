KONYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Konyaspor Galatasaray maçı Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bugün oynanacak. Konyaspor Galatasaray maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başladı. İşte, heyecanla beklenen Konyaspor Galatasaray maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...
Konyaspor Galatasaray maçı 17 Mart 2023 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
Maç, onya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
Konyaspor Galatasaray maçı 20.00'de beIN SPORTS'ta ekrana gelecek.
Konyaspor'un muhtemel 11'i: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Niko Rak, Bouchalakis, Muric, Endri Cekici, Pozuelo (Mahir), Muhammet
Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira,, Rashica, Zaniolo (Barış), Kerem, Icardi.
KONYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ