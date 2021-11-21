Konyaspor gümbür gümbür gidiyor!

Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un takımı Konyaspor ile Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede Konyaspor, 3-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Zymer Bytqi, 63'te Mpoku ve 90'da Michalak kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 26 yaparken, üst üste 4. galibiyetini aldı. Çaykur Rizespor ise 7 puanda kalarak bu sezon 10. kez yenildi.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Rizespor sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

