YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

10.05.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaptı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile süren antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

İdmana altyapıdan; Buğra Yıldırım, Orkun Sarun ve Ozan Özşen de katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın kök hücre yöntemiyle hamile kaldıGenç kadın kök hücre yöntemiyle hamile kaldı
Büyükçekmece'de köpeğin saldırısından kaçan çocuğa minibüs çarptıBüyükçekmece'de köpeğin saldırısından kaçan çocuğa minibüs çarptı
Konya'da tarlasında elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybettiKonya'da tarlasında elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig

Konya Namaz Vakitleri 10 Mayıs Salı

İmsak
04:02
Sabah
05:38
Öğle
12:51
İkindi
16:41
Akşam
19:55
Yatsı
21:24
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mide bulandıran olay! 8 yaşındaki çocukla üçlü ilişki...

Mide bulandıran olay! 8 yaşındaki çocukla üçlü ilişki...

''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''

''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Erkeklerin girmesi yasaktı! Cinsel fantezi ölümle bitti

Erkeklerin girmesi yasaktı! Cinsel fantezi ölümle bitti

Milyonlarca bağımlısı var! Birlikte kullanıldığında...

Milyonlarca bağımlısı var! Birlikte kullanıldığında...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.