Konyaspor ile Rams Başakşehir 29. randevuda

Trendyol Süper Lig’in 7. hafta maçında Konyaspor, yarın saat 17.00’de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Rams Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor bu sezon ligde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 7 puanla 10. sırada yer alıyor. Rams Başakşehir ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 6 puanla 11. sırada bulunuyor.

SÜPER LİG’DE 29. RANDEVU

Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde 29. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 28 maçta Konyaspor 5 kez sahadan galip ayrılırken, Başakşehir ise 14 kez galibiyet elde etti. 9 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda yeşil-beyazlılar 24 kez gol sevinci yaşarken, turuncu-lacivertliler 45 defa rakip fileleri havalandırdı.

OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK

Konyaspor ile Başakşehir arasında oynanacak mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Murat Temel ve Selim Şenöz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Olcar olacak.