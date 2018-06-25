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Konyaspor, Jens Jonsson'u bırakmadı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 25.06.2018 21:22 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor, Danimarkalı oyuncusu Jens Jonsson ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Konyaspor, Jens Jonsson'u bırakmadı

Atiker Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “2016-2017 sezonunda Danimarka’nın AGF Aaarhus takımından transfer olan ve sözleşmesi 31 Mayıs 2018 itibariyle sona eren oyuncumuz Jens Jonsson ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

25 yaşındaki Danimarkalı oyuncumuz Atiker Konyaspor’umuz ile 45 lig, 8 UEFA Avrupa Ligi, 11 ZTK ve 1 Süper kupa maçına çıkarken 1 gol kaydetmiş, ZTK ve Süper Kupa’da takımımızla şampiyonluk sevinci yaşamıştı” denildi.


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Anahtar Kelimeler:
Jens Jonsson Atiker Konyaspor

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