Konyaspor, Jens Jonsson'u bırakmadı

Atiker Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “2016-2017 sezonunda Danimarka’nın AGF Aaarhus takımından transfer olan ve sözleşmesi 31 Mayıs 2018 itibariyle sona eren oyuncumuz Jens Jonsson ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
25 yaşındaki Danimarkalı oyuncumuz Atiker Konyaspor’umuz ile 45 lig, 8 UEFA Avrupa Ligi, 11 ZTK ve 1 Süper kupa maçına çıkarken 1 gol kaydetmiş, ZTK ve Süper Kupa’da takımımızla şampiyonluk sevinci yaşamıştı” denildi.
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