Konyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'de Luan Peres, Jorge Jesus'un kararıyla kadroya alınmadı! Sebebi ortaya çıktı...

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası Süper Lig erteleme maçlarıyla geri döndü. 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Konyaspor Sarı-Lacivertliler'in ev sahipliğinde karşı karşıya geldi.

MAÇ ÖNCESİ SAKATLIK

Mücadele öncesi ev sahibi ekipte Luan Peres'in kadroda yer almaması herkeste soru işareti oluştururken, bunun sebebi ortaya çıktı. Brezilyalı savunma oyuncusunun, yapılan son antrenmanda hafif bir sakatlık geçirdiği öğrenildi.

JESUS RİSKE ETMEDİ

Yaşanan bu sakatlık sonrası Jorge Jesus'un kararıyla oyuncu riske edilmedi ve kadroya alınmadı.

