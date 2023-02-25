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Konyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'de Luan Peres, Jorge Jesus'un kararıyla kadroya alınmadı! Sebebi ortaya çıktı...

25.02.2023 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler'de karşılaşma öncesi Luan Peres'in kadroda olmaması herkesi şaşırtırken, sebebinin maç öncesi antrenmanda yaşadığı sakatlık olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Konyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'de Luan Peres, Jorge Jesus'un kararıyla kadroya alınmadı! Sebebi ortaya çıktı...
Luan Peres

Luan Peres

BRE Brezilya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası Süper Lig erteleme maçlarıyla geri döndü. 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Konyaspor Sarı-Lacivertliler'in ev sahipliğinde karşı karşıya geldi.

MAÇ ÖNCESİ SAKATLIK

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Mücadele öncesi ev sahibi ekipte Luan Peres'in kadroda yer almaması herkeste soru işareti oluştururken, bunun sebebi ortaya çıktı. Brezilyalı savunma oyuncusunun, yapılan son antrenmanda hafif bir sakatlık geçirdiği öğrenildi.

JESUS RİSKE ETMEDİ

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Yaşanan bu sakatlık sonrası Jorge Jesus'un kararıyla oyuncu riske edilmedi ve kadroya alınmadı.

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