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Konyaspor maçı sonrası Galatasaray'ın soyunma odasında tansiyon yükseldi! Icardi ve Muslera yaşanan pozisyona isyan etti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.08.2024 16:31
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Galatasaray'ın Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından soyunma odasında tansiyonun kısa süreliğine yükseldiği ortaya çıktı. Icardi'nin iptal edilen golü sonrası bir hayli sinirlenen sarı-kırmızılı oyuncular soyunma odasında oldukça öfkeliydi.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Konyaspor engelini 2-1'lik skorla geçen Galatasaray'da sinirler gerildi. Icardi'nin iptal edilen golüne takılan sarı-kırmızılı futbolcular soyunma odasında dert yandı.

"BU ARTIK KAÇINCI OLDU!"

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Icardi'nin 76. dakikada iptal edilen golü mücadelenin önüne geçmişti. İptal kararına anlam veremeyen Icardi'nin soyunma odasında, “Bu kaçıncı iptal edilen gol. Nasıl iptal olur anlamıyorum” diyerek isyan ettiği ortaya çıktı.

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MUSLERA DA KATILDI

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Icardi'nin isyanına katılan Muslera söz alıp, “Yine aynı filmi izleyeceğiz. Gollerimizi iptal edecekler. Penaltılarımızı vermeyecekler. Bu sene işimiz kolay değil. Bu verilmeyen gol bile bize bir mesaj. Çıkıp her maçı kazanmak için ekstra motive olmalı ve mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

GALATASARAY MAÇ SIRASINDA PAYLAŞMIŞTI

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Galatasaray, iptal kararı sonrası sosyal medya hesaplarından, "Icardi'nin golü anlayamadığımız bir nedenden dolayı VAR tarafından iptal ediliyor" paylaşımı yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray icardi muslera
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