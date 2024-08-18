Konyaspor maçı sonrası Galatasaray'ın soyunma odasında tansiyon yükseldi! Icardi ve Muslera yaşanan pozisyona isyan etti

Konyaspor engelini 2-1'lik skorla geçen Galatasaray'da sinirler gerildi. Icardi'nin iptal edilen golüne takılan sarı-kırmızılı futbolcular soyunma odasında dert yandı.

"BU ARTIK KAÇINCI OLDU!"

Icardi'nin 76. dakikada iptal edilen golü mücadelenin önüne geçmişti. İptal kararına anlam veremeyen Icardi'nin soyunma odasında, “Bu kaçıncı iptal edilen gol. Nasıl iptal olur anlamıyorum” diyerek isyan ettiği ortaya çıktı.

MUSLERA DA KATILDI

Icardi'nin isyanına katılan Muslera söz alıp, “Yine aynı filmi izleyeceğiz. Gollerimizi iptal edecekler. Penaltılarımızı vermeyecekler. Bu sene işimiz kolay değil. Bu verilmeyen gol bile bize bir mesaj. Çıkıp her maçı kazanmak için ekstra motive olmalı ve mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

GALATASARAY MAÇ SIRASINDA PAYLAŞMIŞTI

Galatasaray, iptal kararı sonrası sosyal medya hesaplarından, "Icardi'nin golü anlayamadığımız bir nedenden dolayı VAR tarafından iptal ediliyor" paylaşımı yapmıştı.