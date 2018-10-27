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Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 27.10.2018 18:39 | Son Güncelleme

Başakşehir'in deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta Arda Turan'a tepki vardı. Arda Turan 83'te oyuna girerken, Konya taraftarından ıslıklı protesto geldi.

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Geçen sezondan aldığı 10 maçlık cezası geçen hafta biten ama Abdullah Avcı'nın Kayserispor karşısında süre vermediği Arda Turan, Konya'da oyuna girdiğinde büyük tepkiyle karşılandı.

Mücadelenin 83. dakikasında Kerim'in yerine oyuna dahil olan mili futbolcu tribünler tarafından ıslıkla protesto edildi.

Maç öncesinde ve ısınırken Konyalı taraftarlar Arda Turan'a yoğun ilgi göstermişti. Maç öncesi selfie çektiren Arda, bir taraftar tarafından da üzerine giydiği ısınma kıyafetinden çekildi.

KONYASPOR TARAFTARLARI ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADI
Bu arada Konyasporlu taraftarlar, donarak şehit olan askerleri anmak için Medipol Başakşehir maçını soğuk havada çıplak olarak izledi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında operasyonda kar ve tipiye yakalanan timden hastanede şehit olan iki asker için Konyaspor taraftarı Medipol Başakşehir maçını soğuk havada çıplak izledi. Taraftarlar maçın 70. dakikasında kıyafetlerini çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
arda turan konyaspor başakşehir

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