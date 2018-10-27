Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Geçen sezondan aldığı 10 maçlık cezası geçen hafta biten ama Abdullah Avcı'nın Kayserispor karşısında süre vermediği Arda Turan, Konya'da oyuna girdiğinde büyük tepkiyle karşılandı.

Mücadelenin 83. dakikasında Kerim'in yerine oyuna dahil olan mili futbolcu tribünler tarafından ıslıkla protesto edildi.

Maç öncesinde ve ısınırken Konyalı taraftarlar Arda Turan'a yoğun ilgi göstermişti. Maç öncesi selfie çektiren Arda, bir taraftar tarafından da üzerine giydiği ısınma kıyafetinden çekildi.

KONYASPOR TARAFTARLARI ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADI

Bu arada Konyasporlu taraftarlar, donarak şehit olan askerleri anmak için Medipol Başakşehir maçını soğuk havada çıplak olarak izledi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında operasyonda kar ve tipiye yakalanan timden hastanede şehit olan iki asker için Konyaspor taraftarı Medipol Başakşehir maçını soğuk havada çıplak izledi. Taraftarlar maçın 70. dakikasında kıyafetlerini çıkardı.

