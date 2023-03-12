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Konyaspor U17 takım file bekçisi Musa Gürel'den Galatasaray'a kaleden kaleye gol! İzleyenler inanamadı

12.03.2023 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

U17 Elit A Ligi 1. Grup 18. Hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Konyaspor U17 takımını konuk etti. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken, konuk ekibin ikinci golü kaleci Musa Gürel'in ayağından geldi. İşte detaylar...

Konyaspor U17 takım file bekçisi Musa Gürel'den Galatasaray'a kaleden kaleye gol! İzleyenler inanamadı

U17 Elit A Ligi 1. Grup 18. Hafta maçında Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadelede Konyaspor U17 takımını konuk etti. Sarı-Kırmızılı ekip 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılırken, Konya ekibinin karşılaşmanın 18. dakikasında attığı gol kaleci Musa Gürel'in ayağından geldi.

KALEDEN KALEYE GOL!

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Sahalarda ender görülen bir gole imza atan Gürel, yaptığı kaleci vuruşunda uzun bir degaj yaparken topu direkt olarak rakip kaleye gönderdi. Bu esnada Galatasaray kalecisi önde yakalanırken, top kaleye yöneldi ve gol oldu.

MAÇ 2-2 SONUÇLANDI

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Konyaspor, kalecisinin bulduğu bu golle skoru 2-0 yaptı. Sarı-kırmızılı takım kalan dakikalarda beraberliği sağladı ve maç 2-2 sona erdi.

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