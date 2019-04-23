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Konyaspor’un çocuk başkanından Aykut Kocaman sözü

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 23.04.2019 11:31 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Atiker Konyaspor'da başkanlık koltuğuna oturan Ebrar Sena Çetinkaya, Aykut Kocaman ile 5 yıllık anlaşma imzalamak istediğini açıkladı.

Konyaspor’un çocuk başkanından Aykut Kocaman sözü

Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle görevini temsili olarak Ebrar Sena Çetinkaya’ya devretti.

Kulüp binasında gerçekleşen haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına Beşiktaş ile oynanan maçta Adis Jahovic’in attığı gole sevinen, sonrasında golün iptal edilmesiyle birlikte tribünde dakikalarca ağlayan Utku Enes Konur, babasıyla birlikte yıllardır tribünlerde yeşil-beyazlı renklere gönül veren Ebrar Sena Çetinkaya ile şehit polis memuru İsmail Yalçın’ın oğlu Yusuf Buğra Yalçın kısa süreliğine Konyaspor'un başkan ve başkan yardımcılıkları görevlerini üstlendiler.

İlk icraatının ne olacağının sorulması üzerine Konyaspor'un temsili Başkanı Ebrar Sena Çetinkaya, Aykut Kocaman ile 5 yıllık anlaşma imzalamak istediğini, deplasman yasaklarının kalkması için çaba harcayacağını, gelecek sene bütün takım taraftarlarını Konya’da misafir etmek istediklerini ve yeni nesil Konyasporlu gençlerin tribünlerde yer alması için okul tribünü projesini hayata geçireceğini söyledi. Temsili başkan Çetinkaya, “Taraftarlarımız sakin olsun. Gelecek sezon Süper Lig'de ses getirecek ve gurur duyacağımız bir Konyaspor olacak” dedi.

Utku Enes Konur ve Yusuf Buğra Yalçın ise yaptıkları açıklamada başkanın doğru söylediğini ve Konyaspor’un bunu başarabilecek güçte olduğunu ifade ettiler. Konuşmaların ardından temsili başkan ve yardımcılarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları anısına üzerinde isimlerinin bulunduğu 42 numaralı formayı hediye edildi.


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