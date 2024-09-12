Konyaspor'un golcü oyuncusu Umut Nayir'e staj yeri bulundu! ''Avukat olabilmem için staj yapmam lazım"

Milli futbolcu Umut Nayir, staj yapabilmek için iş yeri arıyor... Kısa süre önce Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Umut Nayir, avukatlık mesleğine giriş yapabilmesi için staj yeri arıyor.

"AVUKAT OLABİLMEM İÇİN YASAL ADLİ STAJINI DA YAPMAM LAZIM"

HT Spor kanalına bağlanan Umut Nayir, "Mezuniyet belgesini aldım ama resmi olarak avukat olabilmem için yasal adli stajını da yapmam lazım bir senelik. Onu yapmadığım için henüz baro ehliyetim yok. Nerede staj yapacağıma daha karar vermedim. Çünkü o süreci net öğrenmem lazım. Belli yükümlülüklerin oluyor. Ama Konya'da yapabilecek bir durumum olursa burada başlatmayı düşünüyorum çok geç kalmadan" dedi.

UMUT NAYİR'E STAJ YERİ BULUNDU

Umut Nayir'in canlı yayındaki bu çağrısında sonra bir X kullanıcısı, "Sevgili Umut Nayir kardeşim; yarın ofisimize avukatlık stajını yapman için bekleriz. 18 yıllık mesleki tecrübemizi sana aktarmaktan keyif alırız" paylaşımında bulundu.