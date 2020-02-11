Konyaspor, Ünal Karaman ile anlaşamadı

İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmasının ardından gözler Ünal Karaman'a çevrilmişti. Yeşil-beyazlı yönetim, dün Ünal Karaman ile yaptığı görüşmede anlaşma sağlayamadı.

Konyaspor yönetiminin listede ilk sırada olan Ünal Karaman'la anlaşma sağlanamayınca diğer hocalarla görüşeceği belirtildi.

