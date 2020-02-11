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Konyaspor, Ünal Karaman ile anlaşamadı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 11.02.2020 09:00 | Son Güncelleme

Aykut Kocaman'la yollarını ayıran Konyaspor, teknik direktör Ünal Karaman ile yaptığı görüşmede anlaşma sağlayamadı. Konyaspor yönetiminin listede yer alan diğer hocalarla görüşeceği belirtildi.

Konyaspor, Ünal Karaman ile anlaşamadı

İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmasının ardından gözler Ünal Karaman'a çevrilmişti. Yeşil-beyazlı yönetim, dün Ünal Karaman ile yaptığı görüşmede anlaşma sağlayamadı.

Konyaspor yönetiminin listede ilk sırada olan Ünal Karaman'la anlaşma sağlanamayınca diğer hocalarla görüşeceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
konyaspor ünal karaman

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