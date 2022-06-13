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Konyaspor, Yasir Subaşı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

13.06.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Yasir Subaşı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Yasir Subaşı'yı kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza töreniyle 1996 doğumlu sol bek oyuncusu Yasir Subaşı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sakaryaspor alt yapısında yetişen Subaşı'nın, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Kayserispor formaları giydiği bildirildi.

Bonservis bedeli ödemeden kadroya dahil edilen Yasir Subaşı'nın, 2021-2022 sezonunda 15 Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 18 maçta forma giydiği ifade edildi.

Açıklamada, Subaşı'nın şu görüşlerine yer verildi:

"Bu arma için bu şehir için elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtmak istiyorum. 3 yıllık imza attık. İnşallah benim için ve kulübüm için hayırlısı olur. Konyaspor kendini kamuoyuna alkışlattırarak izletti. Bu sahada gösterdiği mücadele onu Avrupa'ya taşıdı. Bu sene Avrupa'da mücadele edeceğiz. Lig, Avrupa ve kupa için ben elimden geleni yapacağım."

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