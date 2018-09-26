SPOR

Konyaspor yönetiminden kırmızı kart gören Jahovic'e tepki!

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 26.09.2018 21:12 | Son Güncelleme

Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Yeni Amasyaspor'u deplasmanda 5-2 yenerek 4. tura yükseldikleri maçta oyuncuları Adis Jahovic'in kırmızı kart görmesini eleştirdi.

Konyaspor yönetiminden kırmızı kart gören Jahovic'e tepki!

Selçuk Aksoy, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Atiker Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, direkt kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Jahovic'e ise tepki gösterdi.

Böyle bir karşılaşmada, skorun 5-1 olduğu bir zamanda, takım için son derece önemli bir futbolcu olan Adis Jahovic'in kırmızı kart görmesine anlam veremediklerini anlatan Aksoy, "Saha içinde her ne yaşanırsa yaşansın, üst düzey futbol oynayan isimlerin bu tür tahriklere kapılmaması gerekir. Nitekim Jahovic'in forvet hattındaki liderliğine ve gücüne ihtiyaç duyduğumuz, son derece önemli maçların oynanacağı bir periyoda girerken, böyle bir durumla karşılaşmak hiç iyi olmadı. Zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Fakat Jahovic gereksiz ve yersiz davranışıyla takım arkadaşlarını bu süreçte yalnız bırakmıştır. Bu kabul edilemez bir durumdur. Yönetim kurulumuz, konuyu değerlendirecektir. Futbolcularımızın hepsi bizim için önemli ve kıymetlidir. Ancak Atiker Konyaspor'un menfaatleri her şeyin üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kupadaki Yeni Amasyaspor maçının, Spor Toto Süper Lig'de daha az forma şansı bulan futbolcuların seviyelerini görme açısından önemli olduğunu da vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Genel anlamda ortaya konan futboldan memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Öte yandan, Atiker Konyaspor, Türkiye Kupası şampiyonlarından biridir ve kupanın favori takımlarındandır. Dolayısıyla karşılaştığımız her takım, kupa şampiyonunu mağlup etmek için yoğun çaba sarf edecektir. Bugün Yeni Amasyaspor da bu mantaliteyle karşımıza çıktı. Golleri erken bularak bir sürprizin yaşanmasına izin vermedik."

PARTNERDikkat! Birisi size bunu yapıyorsa flört etmek istiyordurDikkat! Birisi size bunu yapıyorsa flört etmek istiyordur
Rıza Çalımbay'ın hedefi üst sıralarRıza Çalımbay'ın hedefi üst sıralar
Atiker Konyasporlu futbolcular vatandaşlara aşure dağıttıAtiker Konyasporlu futbolcular vatandaşlara aşure dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atiker Konyaspor Adis Jahovic Selçuk Aksoy

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Mesut Özil yeni takımına ilk transferini yaptı

Mesut Özil yeni takımına ilk transferini yaptı

Hıncal Uluç futbol gündemini değerlendirdi

Hıncal Uluç futbol gündemini değerlendirdi

Gökhan Çıra, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde Fenerbahçe forması giyip '6' işareti yaptı!

Gökhan Çıra, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde Fenerbahçe forması giyip '6' işareti yaptı!

BŞB Erzurumspor Mehmet Özdilek ile anlaşmaya yakın

BŞB Erzurumspor Mehmet Özdilek ile anlaşmaya yakın

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konyaspor yönetiminden kırmızı kart gören Jahovic'e tepki!

Konyaspor yönetiminden kırmızı kart gören Jahovic'e tepki!

Rıza Çalımbay'ın hedefi üst sıralar

Rıza Çalımbay'ın hedefi üst sıralar

Atiker Konyasporlu futbolcular vatandaşlara aşure dağıttı

Atiker Konyasporlu futbolcular vatandaşlara aşure dağıttı

Rıza Çalımbay: Kayserispor maçına hazırız

Rıza Çalımbay: Kayserispor maçına hazırız

Atiker Konyaspor: Fenerbahçe taraftarı koltuk, ayna, kapı ve çeşme kırdı!

Atiker Konyaspor: Fenerbahçe taraftarı koltuk, ayna, kapı ve çeşme kırdı!

Atiker Konyaspor son 6 sezonun en iyi lig başlangıcını yaptı

Atiker Konyaspor son 6 sezonun en iyi lig başlangıcını yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.