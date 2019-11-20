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Konyaspor'da Ali Çamdalı'nın burnunda kırık tespit edildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.11.2019 10:11 | Son Güncelleme

İttifak Holding Konyaspor'da dün akşam yapılan antrenmanda aldığı darbe sonucu burnunda kırık oluşan takım kaptanı Ali Çamdalı, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Konyaspor'da Ali Çamdalı'nın burnunda kırık tespit edildi

Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek olan İttifak Holding Konyaspor'da, dün akşam yapılan antrenmanda takım arkadaşıyla çarpışması sonucu burnunda kırık oluşan Ali Çamdalı şoku yaşanıyor. Burnundan operasyon geçiren tecrübeli kaptanın Beşiktaş karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Dün akşam yapılan antrenmanda takım arkadaşı ile girdiği mücadelede burnuna darbe alan takım kaptanımız Ali Çamdalı çalışmayı yarıda bıraktı. Burnunda açılma ve kırık tespit edilen oyuncumuz Konya Medicana Hastanesi'nde Prof. Dr. Kayhan Öztürk tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edildi. Kulüp doktorumuz Abdülaziz Türksoylu, bu sabah taburcu edilen kaptanımız Ali Çamdalı'nın 1 hafta sonra maske ile takımla birlikte çalışmalara başlamasının öngörüldüğünü açıkladı."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ali Çamdalı İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
BAZI ESSEKLERE GORE BUNUDA FENER YA DA FEDERASYON YAPMİSTİR. MALUM O KADAR ESSEK VARKİ DEPREM OLSA YAGMUR YAGMASA FENERDEN BİLİYO ANDAVALLAR :D
Beşiktaşla uğraşanın çocuğu olmz Aliiiiii. Bi ara en son Beşiktaş bizi ne zaman yendi diye artislik yapıyodun...
Yıldız hangi yıldız
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