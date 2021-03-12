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Konyasporlu 9 yabancı oyuncuya milli davet

12.03.2021 16:27 | Son Güncelleme:
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Konyasporlu 9 yabancı oyuncuya milli davet

2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçları öncesi İttifak Holding Konyaspor'un 9 yabancı futbolcusu ülkelerinin milli takımlarının aday kadrolarına davet edildi.

Dünya Kupası elemelerinde mücadele edecek takımlardan Bosna Hersek'in aday kadrosunda, kariyerlerini Konyaspor'da sürdüren 3 isim yer aldı. Yeşil-beyazlılardan 6 isim ise Slovenya, Uganda, Gürcistan, Arnavutluk, Kosava ve Fildişi Sahili milli takımlarına çağrıldı.

Ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Konyasporlu oyuncular şunlar:

Bosna Hersek: İbrahim Sehic, Amir Hadziahmetovic, Amar Rahmanovic
Slovenya: Nejc Skubic
Uganda: Faruku Miya
Gürcistan: Levan Shengelia
Arnavutluk: Sokol Cikalleshi
Kosava: Zymar Bytqi
Fildişi Sahili: Ismael Diomande
(DHA)

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