Kooperatifle güçlerini birleştiren kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da kurdukları kooperatifte kente özgü ürünler satarak aile bütçesine katkı sağlayan 20 kadın, el emeği nakış ürünlerinin satışıyla kentteki ev kadınlarının da para kazanmasına aracı oluyor.

Eczacı Canan Uçar'ın girişimiyle bir araya gelen kadınlar, yöresel ve doğal ürünleri Türkiye'ye tanıtmak, üreten kadın istihdamını artırmak amacıyla kooperatif kurdu.

Adını, Erzurum bindallısı üzerindeki nakıştan alan kadın dayanışma kooperatifi Kadama, Kovid-19 salgınına rağmen kadınların ürettiği bebek ve mutfak ürünlerinin, ehram, keçe ve aksesuar gibi hediyelik eşyaların internet üzerinden satışını sağladı.

Ortaklarla açılan kafe ve imalathane aracılığıyla su böreği, kesme aşı, lor dolması, kete, çörek, pekmez gibi kente özgü ürünleri tüketiciye ulaştıran kooperatif, bir süre önce turistik Üç Kümbetler mevkisinde hizmet vermeye başlayan konakta ürünlerini sergiliyor.

Kadama Yönetim Kurulu Başkanı Canan Uçar, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıl önce 20 kadınla ülke istihdamında kadına yer vermek amacıyla kooperatif kurmayı kararlaştırdıklarını söyledi.

Kadama'yı hayata geçirdikten bir hafta sonra Kovid-19 salgınının başladığını anlatan Uçar, "Kovid-19 salgınına rağmen bizimle çalışmak isteyen ve kategorize ettiğimiz kadınlara iğne, iplik, kumaş ve malzeme desteği verdik, onun karşılığında mamullerini aldık, ücretlerini ödedik. Böylelikle kadınların pandeminin en sıkıntılı sürecinde para kazanarak aile bütçesine katkıda bulunmasını sağladık." dedi.

- Devlet desteklerinden de faydalanıyorlar

Uçar, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından (KUDAKA) ehram ve karnavas bezine yönelik yaptıkları proje ve çalışmalar kapsamında destek aldıklarını, bir süre önce de Ticaret Bakanlığının KOOP-DES programı kapsamında meyve sebze kurutma ve paketleme tesisini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Sürdürülebilir ekonomi ve kalkınma modeli olarak Kadama'nın istihdam anlamında önemli olduğunu belirten Uçar, şöyle devam etti:

"Kadınların bildiği en iyi işten başlayarak üretime, istihdama katkı sunmayı amaçladık ve kadınlara bildikleri en iyi işten başlayarak alan açtık. E-ticaretten ve konak ile kafemizden teşhir alanlarımızdan satış yapıyoruz. Erzurum'a özgü börek, kete, kesme aşı gibi akla gelecek tüm yiyecekleri konakta vatandaşın beğenisine sunuyoruz. Amacımız kadınların üretime katılma isteğini hayata geçirip hayallerini geçekleştirmek."

Erzurum'da asırlardır kullanılan ehram kumaşını keçeyle buluşturduklarını söyleyen Uçar, "Ehram çok güzel kumaş ve yüzyıllardır kullanılıyor, bunu keçeyle buluşturunca ortaya güzel şeyler çıktı. Erzurum'un ehramını gelecek nesillere aktarmak, pazar bulmak ve belki ihracat yapmak için yol bulduk." diye konuştu.

- "Her kadın beceri alanına göre üretim yapıyor"

Kadınların üretim ve istihdama katkıda bulunup girişimci olmalarını tavsiye eden Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınlar cesur olmalı, evlerinden çıkmadan da el işi gibi işlerle para kazanabileceğini bilmeli. Ülkenin geleceği üretime bağlı. Hedefimiz Türkiye'nin en büyük kadın kooperatifi olup Erzurum'dan ihracat yapmak. Bu yolda birlikte büyüyerek ve yürüyerek ülke istihdamına katkıda bulunacağız. Kadınların hayatına dokunmak muhteşem. Bir kadınımıza üretiminin karşılığında kazandığı parayı verince çok mutlu oldu, hayatında ilk kez kendi kazandığı parayla çocuklarına alışveriş yapacağını söyledi."

Üretim tesisinde çalışan Kadama ortaklarından 3 çocuk annesi Ebru Tanyeri de mantı, su böreği, pazı yaprağından lor dolması, tatar böreği, kesme aşı ve erişte gibi doğal ve yöresel ürünler yaptıklarını anlatarak, "Burada her kadın beceri alanına göre üretim yapıyor. Aile bütçeme katkı sağlıyor, aynı zamanda burayı terapi gibi görüyorum, bütün stresimi atıyorum. Eşime destek oluyor, çocuklarımın okul harçlıklarını çıkarıyorum. En güzeli de eşimden artık para istemiyorum, kendi kazancımla ayaklarımın üzerinde duruyorum. Her kadına girişimci olmayı tavsiye ederim." diye konuştu.

Doğal tereyağıyla katkı maddesiz yapılan yöresel yemeklerin yanı sıra ehram, keçe, atkı ve çeyiz gibi yüzlerce hediyelik eşya, kooperatifin "https://www.kadama.com.tr" internet sitesi ve Instagram üzerinden siparişle Türkiye'nin her yerine ulaştırılıyor.

