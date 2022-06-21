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Kooperatifleşen kadınlar portakal kurusuyla aile bütçelerine katkı sağlıyor

21.06.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Defne ilçesinde kooperatif çatısı altında bir araya gelen 34 kadın, kırsal mahallelerden satın aldıkları portakalları dilimleyip fırınlarda kurutarak gelir elde ediyor

CEM GENCO - Hatay'ın Defne ilçesinde kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, kırsal mahallelerdeki meyve bahçelerinden satın aldıkları portakalları kurutarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Defne ilçesinde 8 yıl önce kooperatif altında birleşen ve 7 kişiyle başladıkları üretim çalışmalarında sayıları 34'e ulaşan kadınlar, ilçenin kırsal mahallelerinde bulunan meyve bahçelerinde satılamayan portakalların ekonomiye kazandırılması için kolları sıvadı.

Dört yıl önce başlayan çalışmalar kapsamında kadınların bahçelerden özenle topladığı portakallar, Defne Kadın Kooperatifine getiriliyor.

Burada yıkanıp kesilen portakallar, 12 saat boyunca 200 derecelik fırınlarda kurutulmaya bırakılıyor.

Daha sonra bir gün boyunca soğuk hava deposunda bekletilen portakal dilimleri iyice kuruduktan sonra paketlenerek satışa sunuluyor.

Kadınların el emeğiyle yaptığı kuru portakal dilimleri internet üzerinden İstanbul başta olmak üzere, Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor.

Kooperatifleşerek portakal kurusu yapan kadınların hedefi, yurt dışına da ürünlerini satmak.

Bugüne kadar 10 ton üretim kapasitesine ulaşan kadınlar, bu yılın ilk 5 ayında da 2 tonu aşkın portakal kurusu üretti.

- "Yurt dışına açılmayı hedefliyoruz"

Defne Kadın Kooperatifi Başkanı Nesrin Deli, AA muhabirine, çöpe gidecek durumdaki portakalların değerlendirilmesi üzerine çalışma başlattıklarını söyledi.

Hatay'ın önemli tarım kenti olduğuna dikkati çeken Deli, ürün çeşitliliği ve farkındalık oluşturacak bir üretim yapılması adına portakal kurusu üretmeye karar verdiklerini belirtti.

Kırsal kesimlerdeki meyve bahçelerinde bulunan portakalların ekonomiye kazandırılması için çalışma başlattıklarını anımsatan Deli, şöyle devam etti:

"Bünyemizde 34 kadınımızla üretimde yer alıyoruz. İlçemiz sınırları içinde bulunan kırsal yerleşim yerlerinde ikamet eden kadınlarımızın meyve bahçelerindeki satışı yapılamayan portakalları değerlendirmek için kolları sıvadık. Amacımız hem portakalların değerlendirilmesi hem de ekonomiye kazandırılmasıdır. Bu yılın ilk 5 ayında 2 tona yakın portakal kurusu elde ettik, ortalama 6-7 kilogram yaş portakaldan bir kilogram meyve kurusu elde ediyoruz."

Deli, 10 tona yakın portakal kurusu ürettiklerini belirterek "Yurt dışına açılmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Almanya'da iki ayrı nokta ile görüştük. Önümüzdeki ay kısmetse bölgeye giderek görüşmeye yapacağım ve Berlin'e kısa sürede ürünlerimizi göndermiş olacağız." diye konuştu.

- Kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor

Üretimde yer alan 4 çocuk annesi Emire Sıkar da kooperatife, kendisi ve çocuklarının cep harçlığını çıkarmak için geldiğini söyledi.

Yaptıkları portakal kurularının aroması nedeniyle çok talep gördüğünü anlatan Sıkar, bu iş sayesinde aile bütçesin katkı sağladığını belirtti.

Üretimde yer alan Sabahat Kılınç ise kooperatifte zamanlarını iyi değerlendirdiklerini belirterek "Burada ortalama 4 ile 8 saat arasında çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla hem sohbet edip hem de çalışmalarımızı yapıyoruz, ayrıca para kazanıyoruz. Bu işi yapmaktan mutluyum." dedi.

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