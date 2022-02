Kop Dağı'nda "Şehitlere Saygı Yürüyüşü" yapıldı

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kop Dağı'nda "Şehitlere Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Bayburt Belediyesince organize edilen etkinliğe katılanlar, Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı'ndaki sosyal tesislerde toplandı.

Ellerindeki Türk bayrakları ile bin metre yürüyen katılımcılar, Kop Şehitleri Anıtı'na ulaştı. Bazı kişiler ise anıtın bulunduğu alana at üstünde geldi.

Kop Şehitleri Anıtı önündeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Cüneyt Epcim, burada yaptığı konuşmada, Kop Dağı Müdafaası'nın sadece Bayburt ve Türkiye için değil, dünya tarihi açısından da çok önemli bir olay olduğunu söyledi.

Rusların İstanbul'a ulaşma gayesinin Kop Dağı’ndaki direniş sayesinde gerçekleşmediğini vurgulayan Epcim, "Rus Komutan Yudeniç'in ifadesiyle, 6 ayda İstanbul'un fethedilmesinin kendilerince planını yapıyorlardı. Bu manada Kop Dağları'nda yapılan mücadeleyle bu gerçekleştirilemedi. Burada öyle bir birliktelik, vatan aşkı ortaya kondu ki özellikle Bayburt, Trabzon, Erzurum halkı başta olmak üzere yöre insanı burada ordusuyla, devletiyle, milletiyle bir oldu ve bu Kop Dağları'nı geçilmez kıldılar." diye konuştu.

Epcim, Kop Dağı'ndaki şehitlerin huzurunda bir arada bulunduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kahraman Bayburt halkını her yerde kahramanlıklarıyla anıyoruz. Kop Dağları'nın geçilmez olduğunu bir kez daha burada görüyoruz. Gelecek nesillere de burada yapılan mücadeleyi göstermiş oluyoruz. Vatandaşımız Bayburt'tan Erzurum'a doğru geçerken buradaki müdafaayı Bayburtlular hayırla ve rahmetle anıyor. Belki birer Fatiha okuyarak bu dağlardan geçiyorlar. Bu manada biz de bu ruhu burada yaşatmak istedik, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

- "Yaşananlar, gelecek kuşaklara aktarmak zorunda olduğumuz hadiseler"

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de Kop Dağı'nda bir milletin tarihindeki acıların en büyüğünün yaşandığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"İnsanlarımız bu dağlara can, kan vermişler. Bugün Kop Dağı'nın zirvesinde bir bayrak dalgalanır. O bayraktan kopan küçük zerrecikler toprağa düşer. Sanki onlar torunlarının atalarına minnet duygularını yansıtır gibi devam eder. Biz her geçişimizde bu Kop Dağları'ndan, atalarımızı, can veren ecdadımızı anarız ve onlarla mutlu oluruz."

Kop Dağı'nda ülkenin her yerinden şehit bulunduğunun altını çizen Pekmezci, şöyle devam etti:

"Burada yaşananlar, gelecek kuşaklara aktarmak zorunda olduğumuz önemli hadiseler. Bugün burada bizlere cennet vatanı emanet edenleri, aziz ordumuzu, kahraman hemşehrilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bu dağlarda Edirne'den Konya'ya, Antalya'dan Afyonkarahisar'a, Kudüs'ten Halep'e kadar o coğrafyalardan çok sayıda şehidimiz var. Bu bayrak için ay yıldızlı bayrak altında şehitler verdik. Ruhları şad olsun."

3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı etkinlik, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından sona erdi.