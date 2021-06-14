Köpek kavgasının arasında kalan Farah Zeynep Abdullah hastanelik oldu

Son olarak 'Masumlar Apartmanı' dizisinde canlandırdığı 'İnci' karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkan Farah Zeynep Abdullah, kişisel Instagram hesabında parmaklarının sargılı olduğu bir fotoğraf paylaştı.

Köpeklerinin kavgası sırasında araya girdiği için serçe parmağının kırıldığını ve baş parmak tırnağının da çıktığını belirten Abdullah, bu sebeple hastaneye gittiğini söyledi.

Abdullah, "Hemen 1 buçuk saat süren ameliyata aldılar, tırnağı falan yerine diktiler. 2 gün kaldım hastanede, bugün çıktım. Siz siz olun köpüşleri kavga ediyor görürseniz suyla ayırın. Benim boşluğuma geldi" dedi.

Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler ❤️ 2 köpeğim ciddi kavga etti, zar zor ayırdım, o karmaşa sırasında baya darbe aldım. Baya kopuyomuş baş parmağım, tırnak sallanıyodu, avucumda tutarak gittim hastaneye ya şok oldum. Serçe de yarılmış kırılmış, inanamıyorum hala. — Farah Zeynep Abdullah (@fzaofficial) June 13, 2021



