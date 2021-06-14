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  4. Köpek kavgasının arasında kalan Farah Zeynep Abdullah hastanelik oldu

Köpek kavgasının arasında kalan Farah Zeynep Abdullah hastanelik oldu

14.06.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın köpeklerinin kavgasını ayırdığı sırada serçe parmağı kırıldı, baş parmağının da tırnağı çıktı.

Köpek kavgasının arasında kalan Farah Zeynep Abdullah hastanelik oldu

Son olarak 'Masumlar Apartmanı' dizisinde canlandırdığı 'İnci' karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkan Farah Zeynep Abdullah, kişisel Instagram hesabında parmaklarının sargılı olduğu bir fotoğraf paylaştı.

Köpeklerinin kavgası sırasında araya girdiği için serçe parmağının kırıldığını ve baş parmak tırnağının da çıktığını belirten Abdullah, bu sebeple hastaneye gittiğini söyledi.

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Abdullah, "Hemen 1 buçuk saat süren ameliyata aldılar, tırnağı falan yerine diktiler. 2 gün kaldım hastanede, bugün çıktım. Siz siz olun köpüşleri kavga ediyor görürseniz suyla ayırın. Benim boşluğuma geldi" dedi.


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Farah Zeynep Abdullah Instagram
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