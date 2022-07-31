Köpeklerin saldırısına uğrayan kadını hastaneye götüren otomobil kaza yaptı

Aksaray'da köpeklerin saldırısında yaralanan kadını hastaneye götüren otomobil kaza yaptı, 3 kişi yaralandı.

Aksaray merkeze bağlı Koçpınar köyünde yaşayan Dudu Canlıer (58) iki köpeğin saldırısına uğradı.

Yakınlarının yardımıyla köpeklerden kurtarılan kadın hastaneye götürülmek üzere Cuma Ali Canlıer (35) idaresindeki 42 ERR 10 plakalı otomobile bindirildi.

Canlıer'in içinde bulunduğu araç ile Mehmet Sağlam (50) idaresindeki 07 AFM 186 plakalı otomobil Hürriyet Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücü Canlıer ile otomobilde bulunan Bağdat Canlıer (41) ve köpeklerin saldırısına uğrayan Dudu Canlıer yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yarıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Dudu Canlıer, koyunların yününü kırpıp evine dönerken 2 köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Kaçmaya vaktinin olmadığını ve hemen yere oturduğunu ifade eden Canlıer, "Ben oturunca köpekler beni ısırdı. Çığlık sesime gelen yakınlarım beni kurtardı. Bacaklarım, karnım ve elimden yaralandım. Otomobille hastaneye gelirken de kaza yaptık." diye konuştu.

