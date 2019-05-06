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Kopenhag 3 - 2 Brondby

FUTBOL HABERLERİ  | 06.05.2019 09:02 | Son Güncelleme

Danimarka Süper Lig'de Kopenhag, sahasında Brondby'yi 3-2 yenerek bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

Kopenhag 3 - 2 Brondby

Kopenhag, Danimarka Süper Lig Şampiyonluk Grubu'nun 7. haftasında Brondby'yi ağırladı.

Ev sahibi takım, 10. dakikada penaltıdan Robert Skov, 12. dakikada Dame N'Doye ve 64. dakikada Rasmus Falk'ın golleriyle 3-2 galip geldi. Brondby'nin gollerini 6. dakikada Simon Tibbling ve 53. dakikada kendi kalesine Denis Vavro attı.

Danimarka'da 26 hafta süren normal sezonu 61 puanla tamamlayan ve şampiyonluk grubuna lider olarak başlayan Kopenhag, Brondby galibiyetiyle puanını 82 yaptı. Son 3 haftaya girilirken en yakın rakibi Midtjylland'ın önünde şampiyonluğu garantileyen Kopenhag, ligde 13. zaferini elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
kopenhag brondby

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