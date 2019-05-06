Kopenhag 3 - 2 Brondby

Kopenhag, Danimarka Süper Lig Şampiyonluk Grubu'nun 7. haftasında Brondby'yi ağırladı.
Ev sahibi takım, 10. dakikada penaltıdan Robert Skov, 12. dakikada Dame N'Doye ve 64. dakikada Rasmus Falk'ın golleriyle 3-2 galip geldi. Brondby'nin gollerini 6. dakikada Simon Tibbling ve 53. dakikada kendi kalesine Denis Vavro attı.
Danimarka'da 26 hafta süren normal sezonu 61 puanla tamamlayan ve şampiyonluk grubuna lider olarak başlayan Kopenhag, Brondby galibiyetiyle puanını 82 yaptı. Son 3 haftaya girilirken en yakın rakibi Midtjylland'ın önünde şampiyonluğu garantileyen Kopenhag, ligde 13. zaferini elde etti.
Maç sonu patladı! 'İstediklerimi söylersem ceza alırım'
'Daha hiçbir şey bitmedi'
Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!
Ve Terim açıkladı! 'Takımda kalmasını istiyoruz'
1. Lig'den düşen takımlar belli oldu!
İlk derbi Beşiktaş'ın! Olay çıktı
Bandırma'da '90+8' mutluluğu
Bayern Münih'te Robben-Ribery dönemi bitiyor
Elif Elmas'tan Luis Suarez paylaşımı
Ronaldo'dan teknik direktörlük sinyali
Volkan'dan Harun'a destek
Dortmund'un işi mucizelere kaldı
Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı açıklaması!
Juve'yi Ronaldo kurtardı
Trabzonspor transferi açıkladı
Fenerbahçe transfer bombayı patlattı
Menemen Belediye'den tarihi başarı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum