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Kopenhag'da kiralık olarak oynayan Zanka, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

13.03.2021 17:10 | Son Güncelleme:
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Kopenhag'da kiralık olarak oynayan Zanka, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Danimarka temsilci Kopenhag, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Zanka'nın bonservisine ilişkin son kararını verdi. Kopenhag sezon sonunda Zanka'yı sarı-lacivertli ekibe geri yollayacak. Bu kararın gerekçesi olarak ise futbolcunun maliyetinin fazla olması gösterildi.

Fenerbahçe'den kiralık olarak Danimarka'nın Kopenhag takımına giden Zanka, yola bu takımda devam etmeyecek. Sarı-lacivertlilerle 2022 sonuna dek sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki savunmacı bu sezon için geçerli olmak üzere ise, daha önce de formasını giydiği Kopenhag'a geçici transferle verilmişti.

SEZON SONUNDA DÖNÜYOR

Danimarka basınında yer alan habere göre Kopenhag kulübü sezon sonunda Zanka'yı Fenerbahçe'ye geri gönderecek. Oyuncunun bonservisinin alınmayacağı ya da kiralık sözleşmesinin uzatılmayacağı belirtilen haberlerde bunun gerekçesi olarak Zanka'nın maliyeti gösterildi. Zanka bu sezon Kopenhag'da 18 maçta oynadı.

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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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