KOPENHAG GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Kopenhag Galatasaray maçı kaç kaç, ŞİFRESİZ mi? İlk 11'ler

Kopenhag Galatasaray maçı canlı olarak yayınlanıyor. Kopenhag Galatasaray maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Beşiktaş'ı devirmesi sonrası liderlik koltuğunu averajla geri bırakan sarı kırmızılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaderinin belirleneceği karşılaşmaya çıkacak. Teknik Direktör Okan Buruk'un çalıştırdığı sarı-kırmızılı temsilcimiz sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Cimbom'da muhtemel 11'lerde Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kaan, Ziyech, Kerem, Icardi ve Zaha'nın adı geçiyor. İşte, Kopenhag Galatasaray maçının canlı yayın saati, kanalı ve 11'leri...

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kopenhag Galatasaray maçı bugün (12 Aralık 2023 Salı) saat 23.00'de başladı.

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kopenhag Galatasaray maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY'IN TUR İÇİN KOPENHAG MAÇINDAN GALİBİYET AYRILMASI GEREKLİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Sarı kırmızılı temsilcimiz averajla rakibinin gerisinde bulunuyor.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray, Kopenhag ile oynanacak maçı kazanması halinde Bayern Münih-Manchester United arasında mücadeleye bakmaksızın grubu ikinci sırada tamamlayarak üst tura çıkacak.

Temsilcimiz sahadan eşitlikle ayrılırsa Manchester United'ın kazanması halinde, grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda edecek.

Galatasaray, Kopenhag deplasmanında yenilirse, Manchester United'ın eşitlikle sahadan ayrılması halinde, Avrupa kupalarına katılım sağlayacak.

Galatasaray, Kopenhag ile berabere kalır; Manchester United'da Bayern Münih karşısında berabere kalırsa, temsilcimiz Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 12.4 MİLYON EUROLUK KARŞILAŞMA!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A grubu son maçında 12.4 milyon euroluk çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

Okan Buruk'un çalıştırdığı sarı kırmızılı ekip, mücadeleyi kazandığı takdirde 2 milyon 800 bin euro kazanacak.

Kopenhag Galatasaray maçının kazanılması ile son 16'ya adını yazdıracak olan sarı kırmızılılar son 16 turu primi olarak 9.6 milyon euro ve toplamda 12.4 milyon euro'yu kasasına koyacak.

SANCHEZ VE ZİYECH KADRODA YER ALMASI BEKLENİYOR!

Galatasaray'da sakatlıkları geçen Davinson Sanchez ile Hakim Ziyech'in, Kopenhag maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

AVRUPA'DA 314. KARŞILAŞMA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta karşılaşmasında bugün Kopenhag'ın konuğu olacak. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Avrupa kupalarında 314. mücadelesine çıkacak.

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı 313 karşılaşmanın 112'sinden üstünlükle ayrıldı. 117 maçta rakiplerine yenilen Galatasaray, 84 karşılaşmayı ise eşitlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 423 kez havalandıran Galatasaray kalesinde ise 465 gole engel olamadı.

KOPENHAG GALATASARAY MAÇINDA 11'LER

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi

Galatasaray'ın yedekleri: Günay, Jankat, Kerem Demirbay, Mertens, Ziyech, Nelsson, Sergio, Barış, Kazımcan, Ndombele, Bakambu

Kopenhag'ın ilk 11'i: Grabara, Diks, Vavro, Claesson, Diogo Gonçalves, Elyounoussi, Lerager, Jelert, Ankersen, Achouri, Falk

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI CANLIN TAKİP

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