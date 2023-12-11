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Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler!

11.12.2023 11:18 | Son Güncelleme:
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Kopenhag Galatasaray maçı canlı olarak ekrana gelecek. Teknik Direktör Okan Buruk'un çalıştırdığı sarı-kırmızılı temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaderinin belirleneceği karşılaşmaya 42 bin 305 seyirci kapasiteli Parken Stadı'nda çıkacak. Mücadelede İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Peki, Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, Kopenhag Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi...

Kopenhag Galatasaray maçı canlı yayını sporseverler tarafından takip edilecek. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Beşiktaş'ı devirmesi sonrası liderlik koltuğunu averajla geri bırakan sarı kırmızılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaderinin belirleneceği maça çıkacak. Okan Buruk'un öğrencileri rakip sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Temsilcimiz Parken Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmadan üstünlükle ayrılırsa grubu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16'ya yazdıracak. Kopenhag Galatasaray maçı canlı izleme ekranı şimdiden internette araştırılıyor. İşte Kopenhag Galatasaray maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

Kopenhag Galatasaray maç 2

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kopenhag Galatasaray maçı yarın (12 Aralık 2023 Salı) saat 23.00'de başlayacak.

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kopenhag Galatasaray maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

Kopenhag Galatasaray maç 1

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 12.4 MİLYON EUROLUK KARŞILAŞMA!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A grubu son maçında 12.4 milyon euroluk çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

Okan Buruk'un çalıştırdığı sarı kırmızılı ekip, mücadeleyi kazandığı takdirde 2 milyon 800 bin euro kazanacak.

Kopenhag Galatasaray maçının kazanılması ile son 16'ya adını yazdıracak olan sarı kırmızılılar son 16 turu primi olarak 9.6 milyon euro ve toplamda 12.4 milyon euro'yu kasasına koyacak.

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GALATASARAY ÜST TURA NASIL ÇIKAR?

Galatasaray, Kopenhag ile oynanacak maçı kazanması halinde Bayern Münih-Manchester United arasında mücadeleye bakmaksızın grubu ikinci sırada tamamlayarak üst tura çıkacak.

Temsilcimiz sahadan eşitlikle ayrılırsa Manchester United'ın kazanması halinde, grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda edecek.

Galatasaray, Kopenhag deplasmanında yenilirse, Manchester United'ın eşitlikle sahadan ayrılması halinde, Avrupa kupalarına katılım sağlayacak.

Galatasaray, Kopenhag ile berabere kalır; Manchester United'da Bayern Münih karşısında berabere kalırsa, temsilcimiz Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

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GALATASARAY'IN KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim, Davinson Sanchez, Angelino, Kan Ayhan, Torreira, Kerem, Zaha, Ziyech, Icardi.

HAKEM

KOPENHAG GALATASARAY MAÇINI HAKEM DANİELE ORSATO YÖNETECEK

Parken Stadyumu'nda oynanacak Kopenhag Galatasaray maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini üstlenecek.

Kopenhag Galatasaray maçının dördüncü hakemi Michael Fabbri olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Massimiliano Irrati görev yapacakken, Irrati'ye AVAR'da Paolo Valeri eşlik edecek.

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