Kopenhag maçı bardağı taşıran son damla oldu! Galatasaray'da kadro dışı gibi karar, Angelino artık yok...

UEFA Şampiyonlar Ligi son maçında Kopenhag'a 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda eden Galatasaray'da yaşanan bu mağlubiyet moralleri bozarken, karşılaşmanın ardından Okan Buruk'un bazı tercihleri eleştirilmişti.

Karşılaşmanın kötülerinden biri olan ve mücadeleye ilk 11'de başlayan Angelino bu maçta da vasatın altında bir performans sergilerken beklentilerin çok uzağında kalan İspanyol sol bek, hem Avrupa hem de ligde bulduğu şansları iyi değerlendiremedi.

KADRO DIŞI KONUMUNDA OLACAK

19 kez Galatasaray forması giyen Angelino'nun bu performansı sonrası Sarı-kırmızılı yönetim 'Galatasaray'da toplamda 20 resmi karşılaşmada sahaya çıkarsa bonservisi alınacak' maddesinin devreye girmemesi için bundan sonra kadro dışı konumda olacak.

YENİ TRANSFER...

Ara transfer dönemine kadar Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan sol bekte dönüşümlü görev yapacak. Ocak ayında ise bu bölgeye iyi bir takviye yapılacak.

1475 DAKİKADA 1 GOL, 1 ASİST

Sol bek sorununa çözüm olarak transfer edilen Angelino performansıyla, Galatasaray'da hayal kırıklığı yarattı. Kopenhag'da yenen golde de kademe hatası yaparak son şansını da kullanamayan İspanyol oyuncu, Süper Lig'de 8, Şampiyonlar Ligi'nde 6, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 5 maçta görev yaptı. Toplamda 1475 dakika oynayan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.





