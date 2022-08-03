Kopenhag - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu)

Kopenhag - Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşen Trabzonspor, bu zorlu mücadele için hazırlıklarını sürdüyor. Danimarka'da oynanacak ilk maçta Trabzonspor avantajlı bir skor elde edip saha avantajını eline geçirmek istiyor. Peki, Kopenhag - Trabzonspor maçı ne zaman? Kopenhag - Trabzonspor saat kaçta ve hangi kanalda?

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşen Trabzonspor ilk maçı 16 Ağustos 2022 Salı günü oynayacak.

Parken Stadyumu'nda oynanacak olan heyecan dolu mücadele saat 22.00'da başlayacak. Kopenhag - Trabzonspor maçının kanal bilgileri henüz belli olmadı fakat kritik mücadelenin Exxen platformunda canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

ELENİRSE YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK

Kopenhag ile karşılaşacak olan Trabzonspor play-off turunda elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

