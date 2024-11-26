Kör Nokta'nın Aslım'ı Rabia Soytürk jartiyer benzeri çorabıyla dile düştü! "Elbise de çorap da olmamış"

Duy Beni, Veda Mektubu, ve Kör Nokta gibi başarılı yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Rabia Soytürk, son olarak Elle gecesinde katıldığı etkinlikle yine dikkatleri üzerine çekti.

Kör Nokta dizisindeki Aslım karakteriyle büyük ilgi gören Soytürk, gecede siyahlar içinde şık bir görüntü sergiledi.

Ancak, derin yırtmaçlı elbisesi ve jartiyer benzeri çorabı nedeniyle sosyal medyada pek çok eleştiri aldı.

Birçok kişi, Rabia Soytürk'ün cesur tarzını beğenmedi ve şıklığının yanı sıra kıyafet tercihi hakkında yorumlarda bulundu.

Rabia Soytürk'ün Elle gecesindeki tarzı sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu. Rabia Soytürk'ün tarzına "Elbise de çorap da olmamış", "O boya o kıyafet olur mu?", "Jartiyer mi o ya", "Çorap bir felaket" yorumları geldi.

Bir süredir Samet Vuruşan ile birliktelik yaşayan oyuncu geçtiğimiz günlerde, evlenme teklifi almıştı.