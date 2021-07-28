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Koray Baloğlu, canlı yayında Beşiktaş'ın forvet adayını açıkladı

28.07.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta gündemin 1. maddesi forvet transferi. Siyah-beyazlı yönetim bu konuda ince eleyip sık dokurken alınacak forvet için çok titiz davranılıyor. A Spor'da yayınlanan programda Koray Baloğlu, Beşiktaş'ın ilgilendiği forveti açıkladı. Kısa süre içinde sosyal medyada gündem olan bu konu, Beşiktaş taraftarları tarafından çok konuşuldu.

Koray Baloğlu, canlı yayında Beşiktaş'ın forvet adayını açıkladı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Alex Teixeira,Rosier ve Ghezzal gibi isimleri bitirme noktasına gelen siyah-beyazlılar forvet konusunda da vites arttırdı. Geçtiğimiz sezon Aboubakar'dan maksimum performansı alan Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasıyla rotasyonda boşluk meydana geldi.

YÖNETİM ACELE ETMİYOR

Beşiktaş yönetimi forvet konusunda acele etmiyor. Daha önce Diego Costa ve Dzeko isimleri gündeme gelmişti fakat 2 oyuncuyla da anlaşma sağlanamamıştı.

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CANLI YAYINDA AÇIKLADI

A Spor yorumcularından Koray Baloğlu, "Beşiktaş'ın adaylarından biri de Felipe Caicedo. Vedat Muriqi'nin takım arkadaşı. 32 yaşında ve Beşiktaş onu da listesine ekledi. Geniş bir liste var, Beşiktaş ince eleyip sık dokuyor. Ben ismi gördükten sonra yurt dışından kaynaklara da baktım. Bazı kulüpler de ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon 30 maç oynayıp 9 gol atmıştı. Beşiktaş bu oyuncu ile anlaştı demek doğru olmaz ama listeye eklendi." dedi. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada Caicedo ismi gündem oldu.


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transfer Beşiktaş Futbol Kulübü
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