Koray Günter İtalya'ya gidiyor

Sezon sonu Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Koray Günter'in Serie A'ya transfer olabileceği belirtildi. İtalyan basınında calcionews24'te yer alan haberde Genoa Kulübü'nün genç stoper için harekete geçtiği ifade edildi. İtalyan ekibinin haziran ayında sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi bitecek olan Koray Günter'i bonservis ödemeden kadrosuna katmayı hedeflediği aktarıldı. 1.85 boyundaki Koray'ın adı daha önce de İtalyan ekiplerinden Lazio ve Torino ile anılmıştı.

2,5 milyon euroya gelmişti

Koray Günter 2014 yılında Alman ekibi Borussia Dortmund'dan 2.5 milyon euro bedelle Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı takımda istenileni bir türlü vermeyen 23 yaşındaki oyuncu bu sezon sadece 5 maçta ilk 11'de forma şansı bulabildi. (YENİ ŞAFAK)

