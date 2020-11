Körfez Devlet Hastanesi günlük olarak dezenfekte ediliyor

Körfez Belediyesi ekipleri tarafından düzenli olarak Körfez Devlet Hastanesi dezenfekte ediliyor. Belediye ayrıca, filyasyon ekibine de personel ve araç desteği sağlıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilaçlama ekipleri tarafından, Körfez’de bulunan sağlık kuruluşları korona virüsle mücadele kapsamında daha temiz ve hijyenik hale getiriliyor. Özellikle hastaların iyileşmesinde büyük rol oynayan Körfez Devlet Hastanesi’nin iç ve dış mekanları, özel olarak hazırlanan, insan sağlığını tehdit etmeyen solüsyonlarla her gün dezenfekte ediliyor. Bir taraftan dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren Körfez Belediyesi, diğer taraftan sağlık çalışanlarının korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kullanacağı 800 adet box gömlek, 400 adet dezenfektan, 5 bin adet nitril pudralı eldiven, 500 adet siperlik ve 50 adet aqua pack setini Hastane yetkilerine teslim etti. Yetkililer ve sağlık çalışanları duydukları memnuniyeti ifade ederek, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Korona virüs vakasının Türkiye’de görüldüğü ilk andan itibaren, Körfez’de gerekli adımları attıklarını ve vatandaşların sağlığının her şeyin üstünde olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Mesai mefhumu gözetmeksizin gecesini gündüzüne katarak mücadelede eden sağlık çalışanlarımızın her şartta ve koşulda yanındayız. Hastane koşullarını iyileştirmeye, sağlık çalışanlarımızın taleplerini elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Körfez ilçemizde, tüm kurumlar iş birliği içerisinde çalışıyor. İnanıyorum ki korona virüs salgınından birlikte mücadele ederek kurtulacak ve bunu birlikte başaracağız. Tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.