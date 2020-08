Körfez kıyılarında mavi bayrak coşkusu

Mavi bayraklı halk plajlarına gölgelik ve şemsiyelik

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de 10 ilçede bulunan mavi bayraklı halk plajlarında donanımı artırmak ve pandemi nedeniyle satış yapmakta zorlanan yerel üreticiyi desteklemek için şemsiye ve gölgelik dağıtılacağını müjdeledi. Başkan Soyer, Roman hemşehriler tarafından yapılan hasır şemsiye ile gölgeliklerin dağıtımına Güzelbahçe’den başlayacaklarını açıkladı.

Soyer: “Gururlu ve heyecanlıyız”

Temmuz ayında Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından her yıl düzenlenen Mavi Bayrak Ulusal Töreni’ni Çeşme Ilıca Plajı’nda gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Soyer, “Bugün bu yıl ilk defa mavi bayraklı hizmet verecek İkinci Liman Halk Plajı’nda, Güzelbahçe’nin ilk mavi bayraklı plajının bayrağını göndere çekecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemiz, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek geçtiğimiz yıl kasım ayında mavi bayraklı halk plajlarının sayısını artırmak, koordinasyonunu sağlamak amacıyla Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi adıyla bir birim kurdu. Birimimiz İzmir plajlarının yüzme suyu kalitesini artırmak, çevre yönetimi ve can güvenliği gibi hususlarda İzmir’deki standartları yükseltmek, mavi bayrak kriterlerinin en iyi şekilde uygulanmasını sağlamak gibi önemli görevler üstlendi. İzmir’de toplamda 52 mavi bayraklı plaj sayısı mevcut. Bunun içerisinde 24 mavi bayraklı halk plajımız bulunuyor. Ne mutlu ki, kurduğumuz birimimizin koordinasyon çalışmaları sayesinde, sadece 2020 yılında İzmir’deki mavi bayraklı halk plajı sayısını yüzde 25 artırmayı başardık. Bu yıl Güzelbahçe İkinci Liman Halk Plajı ile birlikte Urla’da üç, Çeşme’de bir halk plajımız mavi bayrak almaya hak kazandı” diye konuştu. Konuşmasında cankurtaran kursunu başarıyla tamamlayan gençleri de kutlayan Başkan Soyer, önümüzdeki yıllarda can güvenliği standartlarını İzmir’deki tüm halk plajlarında sağlamak için eğitimlerin devam edeceğini bildirdi.