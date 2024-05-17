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    4. Metronun ortasında bir anda kalkıp dans etmeye başladı! Görenler duruma anlam veremedi... "Bu neydi şimdi?"

    Metronun ortasında bir anda kalkıp dans etmeye başladı! Görenler duruma anlam veremedi... "Bu neydi şimdi?"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.05.2024 08:58
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olarak viral olmayı başardı. Görüntülerde ismi açıklanmayan genç bir kızın hareket eden bir metronun içinde dans ettiği anlar yer aldı. O anlara sosyal medya kullanıcıları tepkisiz kalamadı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü popüler olurken milyonlarca izlenmeye de ulaştı. Görüntülerde hareket halindeki bir metroda dans eden genç bir kız yer aldı.

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    Diğer yolculara aldırış etmeden kameranın karşısına geçerek dans eden genç kızın kıvrak figürleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu neydi şimdi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten böyle bir şeye gerek var mıydı?" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Sosyal medya nereye gidiyor?" yorumunda bulundu.

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    sosyal medya Dans metro
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