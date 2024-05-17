Metronun ortasında bir anda kalkıp dans etmeye başladı! Görenler duruma anlam veremedi... "Bu neydi şimdi?"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü popüler olurken milyonlarca izlenmeye de ulaştı. Görüntülerde hareket halindeki bir metroda dans eden genç bir kız yer aldı.

Diğer yolculara aldırış etmeden kameranın karşısına geçerek dans eden genç kızın kıvrak figürleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu neydi şimdi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten böyle bir şeye gerek var mıydı?" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Sosyal medya nereye gidiyor?" yorumunda bulundu.