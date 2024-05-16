Otel odasında pantolonunun içine giren akrebin saldırısına uğradı! Uyurken defalarca kasık bölgesinden ısırıldı: Oteli dava etti

MYNET|DIŞ HABERLER Güney Kaliforniyalı ressam Michael Farachi Las Vegas'ta kaldığı bir otel odasında akrep saldırısına uğraması üzerine oteli şikayet etti.

Uyuduğu sırada pantolonun içinden bir akrebin girmesi ve penisini defalarca ısırması üzerine Farachi, "Özel bölgemde keskin bir ağrıyla uyandım. Şaşırdım. Örtünün altında neler olduğunu görmek için elimi uzattım ve yine keskin bir acı hissettim. Baktığımda ise karşımda bir akrep duruyordu" dedi.

Akrebin özel bölgelerine yaptığı intikam saldırısı sonrasında otel personelinin tamamen kayıtsız kaldığını dile getiren Farachi, "Otel müdürüne bu durumu anlattığımda benden özür dilemedi. Hatta bunun kendi sorumlulukları dahilinde olmadığını söyledi. Ben de onları dava ettim" ifadelerini kullandı.







