Bulunma anlarını tüm dünya konuşmuştu! 26 yıl önce kaçırılan adam yardım çağıramama nedenini anlattı... "Bana büyü yaptığına inanıyordum"

MYNET|DIŞ HABERLER Cezayir'in Djelfa kentinde bir anda ortadan kaybolan 19 yaşındaki Ömer Bin Omran isimli bir adam 26 yıl sonra ortaya çıktı. 1998 yılında kaybolan adamın ailesi onun 1991 yılı sonunda başlayıp 2002 yılı sonuna kadar süren Cezayir İç Savaşı sırasında öldürüldüğünü düşünüyordu. Ancak şu anda 45 yaşında olan Omran komşusunun samanla kaplı olan bodrumundan kurtarıldı.

PENCEREDEN AİLESİNİ GÖRÜYORMUŞ

26 yıl önce komşusu tarafından kaçırılan Ömer Bin Omran kendisini esir alan kişinin kendisine büyü yaptığına inandığı için son 26 yıl boyunca hiç yardım çağırmadığını dile getirdi. Bazen aile üyelerini kendisini kaçıran kişinin evinin penceresinden geçerken gördüğünü ancak sanki büyülenmiş gibi onlarla konuşamadığını ve onlara seslenemediğini söyledi.

İçinde aile üyelerine ulaşmasını engelleyen zorlayıcı bir güç hissettiğini ve bodrumun kapağını açamadığını dile getiren Omar, "Bana büyü yaptığına inanıyordum" ifadelerini kullandı.