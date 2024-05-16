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    4. Devasa kobrayı hiç korkmadan öptü! O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti... "Başka işin gücün yok mu?"

    Devasa kobrayı hiç korkmadan öptü! O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti... "Başka işin gücün yok mu?"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.05.2024 15:23
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde genç bir kadının devasa kobrayı hiç çekinmeden öptüğü anlar yer aldı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere anlam veremediğini ifade etti.

    Sosyal medya platformu Instagram'da 'Aulia Khairunisa' adıyla paylaşım yapan bir kişinin bağdaş kurarak bir yılanı öpücüklere boğduğu anlar sosyal medyada viral oldu.

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    17 binden fazla görüntülenmeye ulaşan videoya genç kadın, "Henüz romantik olmadın mı?" notunu ekledi. Genç kadının yılanı defalarca öptükten sonra kulağını ağzına doğru götürerek onu dinliyormuş gibi hareketler yapması ise sosyal medyada çok konuşuldu.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü o anları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Başka işin gücün yok mu?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunun gerçek olma ihtimali var mı?" yorumunda bulundu.

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    sosyal medya kobra
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