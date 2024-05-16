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    4. Kocasına dudak şişirme şakası yaptı! Eşinin tepkileri viral oldu: "Bu ne? Balon balığı gibi olmuşsun"

    Kocasına dudak şişirme şakası yaptı! Eşinin tepkileri viral oldu: "Bu ne? Balon balığı gibi olmuşsun"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.05.2024 15:48
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    Sosyal medyada 'nesrin.karatosun' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın kocasına dudak şişirme şakası yaptığı anları paylaştı. Karatosun'un eşinin verdiği tepkiler sosyal medya kullanıcılarını gülümsetmeyi başardı.

    Sosyal medyada eşine dudak şişirme şakası yapan bir kadının paylaşımı kısa sürede kullanıcılar tarafından popüler oldu. Görüntüler Karatosun'un arabada yalnız kaldığı anlarda dudaklarını şişirmek için plastik bir kaba vakum uygulamasıyla başladı. Eşinin arabaya yaklaştığı anlarda ağzındaki plastik parçayı çıkartan ve ruj sürmeye başlayan kadının şakası için her şey hazırdı.

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    İlk olarak eşinin makyaj yapmasına laf eden adam karısının kendisin doğru dönmesiyle dudaklarını fark edince şaşkınlık yaşadı. Eşinin dudaklarının şiştiğini gören adam, "Bu ne? Balon balığı gibi olmuşsun" tepkisini verdi.

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    Karatosun'un eşinin tepkileri sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Aşırı haklı adam ama şimdi kadınlar hep böyle" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Aşırı yapmacık adam telefonu görmüyor mu kaydettiğini aşırı itici geliyor şu tarz videolar" yorumunda bulundu.

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