Mide bulandıran davet! Ampute edilen bacağının etinden arkadaşlarına yemek yaptı... "İnsan etinin tadını merak ediyorduk"

Reddit kullanıcısı IncredibleShinyShart, düzenlediği "Bana Bir Şey Sor" etkinliğinde bacaklarından birinin kesildiğini açıkladı. Bacağının alt kısmını doktorun çöpe atmasını istemediğini söyleyen adam onun yerine saklamaya ve kendisi ile birlikte bazı yakınları için çok özel bir yemek hazırlamaya karar verdi.

Bir motosiklet kazasından sonra bacağını kaybettiğini ifade eden Reddit kullanıcısı yemeğin hazırlanışı ve tadına ilişkin olarak da bilgiler vermekten çekilmedi. Ampute edilen bacağının etiyle taco yaptığını söyleyen Reddit kullanıcısı, "Onu gece boyunca marine ettik ve soğan, biber, tuz, karabiber ve limon suyuyla soteledik. Daha sonra tomatillo soslu mısır tortillasının üzerinde servis ettik.Tadım bufaloya benziyor ama daha çiğneniyor. Süper etli ve az yağlı" ifadelerini kullandı.







