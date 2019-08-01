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Korku dolu dakikalar! Seferber oldular: 49 metrelik vince çıktı ve...

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.08.2019 21:02 | Son Güncelleme

Isparta’da öğrenci yurdu inşaatında çalışan bir işçi, maaşını alamadığı gerekçesiyle 49 metrelik vince çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İşçi, emniyet amiri ve itfaiye müdürünün ikna çalışmalarının ardından aşağı indirildi.

Maaşını alamadı, 49 metrelik vince çıkıp intihara kalkıştı

Olay, saat 17.00 sıralarında SDÜ Doğu Kampüsü’nde yapımı devam eden öğrenci yurdu inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, Mayıs ayından bu yana inşaatta çalışan 38 yaşındaki A.K., iki buçuk aydan bu yana maaşının ödenmediği gerekçesiyle 49 metre yükseklikteki kulevince çıkarak intihara kalkıştı.
Maaşının yatırılmaması halinde aşağı atlayacağını söyleyen işçiyi ikna etmek için arkasından giden bir arkadaşı da vincin üzerinde uzun süre çaba harcadı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda merdivenli itfaiye aracı, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, işçinin aşağı atlaması halinde zarar görmemesi için kulevincin altı kısmında önlem alarak 24 metrekare genişliğinde havalı atlama çadırı açtı.
İşçi ile irtibata geçilemediği için itfaiye aracı megafonunu kullanan Emniyet Amiri Nebi Güngör, aşağı inmesi halinde maaşını alabilmesi adına gerekli hukuki girişimlerde yardımda bulunulacağını taahhüt etti.
Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Halil Açar da megafondan işçiye seslenerek, ikna etmek adına firma yetkilileri ile görüşme sağlandığını ve maaşının yatacağını ifade etti.
İkna edilen işçinin aşağı inmek için hazırlandığı sırada aniden sağanak yağmur yağışı, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. İşçinin aşağı inmek için geri dönüşe geçtiği sırada, ayağındaki terlik kayarak yere düştü. Çevredeki işçiler ve yetkililer, aşağı inmekte olan işçiye bu kez dikkatli olması gerektiği telkininde bulundu.
Maaşını alamadığı gerekçesiyle intihara kalkışan işçi kulevinçten aşağı indikten sonra bu kez kendisine söylemlerde bulunan arkadaşlarıyla tartıştı. Derdinin, yalnızca hak ettiği maaşını alamamak olduğunu anlatan işçi, bugün bazı arkadaşlarından 2.50 lira borç istediğini ifade etti.
Kendisinin şantiyeye çağırdığı arkadaşlarının 30 kişiye iş bularak oraya getirdiğini söyleyen işçi, taşeron firmanın tutumuna isyan etti.
İşçinin gerginliğini yatıştırmak için polis uzun süre çaba harcadı.
ağanak yağış nedeniyle sırılsıklam olan işçi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından verilen yağmurluğu giydi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesini de reddeden işçi daha sonra ekip aracına bindirilerek gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü.
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Anahtar Kelimeler:
intihar girişimi ısparta vinç

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